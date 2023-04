Avec la start-up Uniques, Jean Lain continue d’investir dans la mobilité douce Le groupe de distribution Jean Lain Mobilités est entré dans le capital de la société lyonnaise Uniques, spécialiste du vélo à assistance électrique pour les professionnels et particuliers. L’opérateur familial poursuit sa diversification dans la mobilité urbaine amorcée en 2018.

Le groupe de distribution dirigé par Jean-Michel Lain a pris une participation minoritaire dans le capital d’Uniques. Cette start-up lyonnaise, fondée en 2018 par Amaury Beaune et Édouard Noel, est spécialisée dans la distribution de vélos à assistance électrique (VAE) pour les professionnels et les particuliers. Les deux partenaires rhônalpins affichent leur ambition de positionner Uniques « comme le numéro un de la mobilité douce dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ». Cette levée de fonds doit notamment permettre à la PME « d’impulser l'élan nécessaire pour poursuivre sa croissance et son développement sur les marchés des professionnels et des particuliers ».

Les offres d'Uniques proposées au sein de Jean Lain Business

Avec son entité Uniques Entreprise, la start-up lyonnaise vise les acteurs du privé et du public à travers trois offres : le vélo à assistance électrique en libre service, le vélo à assistance électrique de service et le vélo à assistance électrique de fonction (incluant chaque fois l’assurance, le financement et la maintenance). Elle équipe une quarantaine d’entreprises et collectivités en France : BioMérieux, Andros, Pôle emploi, Air Liquide, CEA, Crédit Agricole Technologies et Services…

Ces trois offres de VAE sont désormais proposées aux clients et prospects du groupe de distribution automobile à travers l’entité Jean Lain Business. Cette cellule consacrée aux professionnels propose un portefeuille de plus de 16 marques distribuées au sein d’un réseau de 80 points de vente dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Jean Lain étoffe son portefeuille de marques de mobilité urbaine

Uniques pourra ainsi bénéficier de l’ancrage régional de Jean Lain Mobilités, mais aussi de synergies avec les autres marques du groupe dédiées à la mobilité urbaine. Ce dernier a opéré ce virage en 2018 avec la création de l’entité Jean Lain e-city, qui représente aujourd'hui les marques Biro, Cake, ElectricBrands, Eccity, Goupil, Kleuster, Ligier, Microcar, Super73, Uniques et Xev.

La société Uniques, qui cible les clients particuliers avec des boutiques situées à Lyon et Chambéry, prévoit d’ouvrir quatre nouveaux points de vente de plus de 400 m2 d’ici à 2024 en périphérie des centres-ville.