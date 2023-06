Back2Car lance une gamme de pièces remanufacturées complémentaire de son offre de réemploi Six ans après son offensive sur le marché de la pièce automobile issue de l'économie circulaire, Alliance Automotive Group renforce sa position sur le marché avec le lancement de l’offre Back2Car Reman. Celle-ci se veut complémentaire de l’offre Back2Car Réemploi, désormais garantie à vie.

Benoît Landré Par

Voir les photos La marque Back2Car est désormais divisée en deux, avec d'un côté les pièces de réemploi et de l'autre les pièces remanufacturées. AAG

Afin de « répondre à la demande du marché » et de conforter sa position sur le business croissant de la pièce issue de l'économie circulaire (Piec), Alliance Automotive Group a décidé d'adapter son approche commerciale et marketing. Le groupe cible désormais les distributeurs et les réparateurs avec deux offres distinctes : Back2Car Réemploi et Back2Car Reman. « Ces deux offres doivent nous permettre d'être plus lisibles et visibles sur le marché pour les acheteurs » explique Luc Fournier, directeur de l'activité PIEC d’Alliance Automotive Group France. La seconde repose actuellement sur quatre familles de produits (moteurs, trains arrière, boîtes de vitesses et la technologie embarquée), auxquelles viendront s’ajouter trois autres gammes d’ici à la fin de l’année. Celles-ci sont garanties deux ans.

Media Image Image Les pièces Reman pèsent 12 % des ventes de la marque Back2Car d'AAG. AAG

« La pièce auto recyclée s'est indéniablement fait une place sur le marché de la réparation automobile ces dernières années. Les assureurs en font la promotion, les tarifs sont compétitifs, et la qualité est au rendez-vous. Du côté du grand public, malgré leur intérêt croissant pour l’écologie, les consommateurs restent pour l'instant frileux quant à l'achat de pièces auto de réemploi », soulève Alliance Automotive Group.

Un mix de 20 à 24 % de pièces Reman sur les moteurs

À terme, l’offre Back2Car Reman devrait s’articuler autour de 26 familles de pièces remanufacturées, dont cinq seront consacrées aux voitures électriques. À titre d’exemple, Alliance Automotive Group rapporte qu’un train arrière Reman est facturé 310 €, contre 150 € pour une pièce de réemploi équivalente.

Les pièces reconditionnées pèsent actuellement un mix de 12 % de l’ensemble des pièces issues de l'économie circulaire, avec une part qui dépasse les 20 % sur les moteurs. « Selon les gammes et les familles, nous devrions atteindre assez facilement un mix de 50-50 entre les pièces Back2Car Réemploi et Back2Car Reman », anticipe Luc Fournier. Cette nouvelle offre Reman devrait également contribuer au déploiement à l’international de la marque Back2Car.

Media Image Image L’offre Back2Car Reman démarre avec quatre familles de produits, dont les trains arrière (en photo). AAG

Des pièces de réemploi désormais garanties à vie

Afin de renforcer l’attractivité de son offre Back2Car Réemploi et de rassurer les clients, le groupe a décidé de proposer une garantie à vie sur l’ensemble de son offre (au lieu de deux ans jusqu’ici). En 2022, Alliance Automotive Group a commercialisé 400 000 pièces issues de l’économie circulaire. La marque Back2Car, qui devrait peser un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros en 2023, représente à ce jour entre 2 et 5 % du négoce de pièces des distributeurs d’AAG.

« Le principal frein au développement de la pièce d’occasion repose actuellement davantage sur la pénurie et le manque de disponibilité que sur une réticence des professionnels de la réparation ou des clients particuliers. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer de faire des acquisitions », rapporte Luc Fournier. Selon le dirigeant, les concessionnaires automobiles sont de plus en plus demandeurs de pièces de réemploi pour accompagner le développement de l’activité occasion.

Media Image Image Les pièces de réemploi vendues par Alliance Automotive Group sont désormais garanties à vie. AAG

Des acquisitions de centres en cours pour renforcer le maillage

Back2Car dispose de six usines de déconstruction de véhicules hors d'usage (VHU) en France, situées à Amiens, Saint-Quentin, Clacy-et-Thierret, Nemours, Niort et Neau. Elles démantèlent plus de 29 000 véhicules chaque année. Alliance Automotive Group devrait concrétiser le rachat de deux sociétés en fin d’année 2023. Deux autres acquisitions sont prévues en 2024 afin de renforcer son maillage, notamment dans le sud de la France. Le groupe entend ainsi s'appuyer sur dix « cathédrales régionales » pour livrer ses clients en quatre heures.