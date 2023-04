Baromètre Feda. L'activité des pièces automobiles en hausse Selon la Fédération de la distribution automobile (Feda), l'activité véhicules légers a dépassé son niveau d'avant la crise sanitaire, avec des ventes de pièces et de peinture-carrosserie en nette progression au 2e trimestre 2021.

Le dernier baromètre de la Feda, réalisé en collaboration avec Xerfi, fait état de bonnes nouvelles en ce qui concerne la distribution après-vente automobile en France. Au cours du 2e trimestre 2021, l’activité globale a été orientée à la hausse, mais « le fait le plus marquant de ce trimestre concerne l’activité VL qui dépasse désormais son niveau d’avant la crise sanitaire. Grâce à un bond historique de 29,5 % par rapport au même trimestre de 2020, le secteur a refait tout son retard. Il est même en progression de 2 % si l’on compare son chiffre d’affaires global à celui de 2019 », confirme l’organisation.

L'activité poids lourds à la traîne

En détail, le business lié aux pièces techniques et à la peinture-carrosserie, représentant 75 % du marché de la distribution pour le véhicule léger, a affiché des hausses respectives de plus de 30 %. Tout comme les prestations en atelier. Du côtés des pièces dites de grande vente, la progression a atteint + 20 %. En parallèle, la Feda annonce des stocks qui continuent de s’accroître, s’établissant à un niveau nettement supérieur à celui de 2019 comme de 2020.



La distribution poids lourds reprend des couleurs plus lentement. Si la tendance est positive à + 15 % sur un an, le secteur est resté en repli de 10 % par rapport à 2019.



« Si elle demeure contrastée, l’évolution des marchés VL et PL est désormais nettement

orientée à la hausse sur la totalité de ses segments. Le fort ralentissement dû à la

crise sanitaire est plus que compensé pour les véhicules légers, tandis que l’activité

poids lourds continue, trimestre après trimestre, de se rapprocher du niveau d’avant

crise », commente la Feda.



