Batteries. Le Japon muscle ses subventions à destination de ses constructeurs nationaux Après Honda en avril, Toyota va recevoir à son tour d’importantes subventions du gouvernement japonais pour produire sur l'archipel des batteries pour ses futures voitures électriques. Face à l’offensive de nombreux pays sur le sujet, le Japon a déjà débloqué environ 2 milliards d’euros.

En retard sur de nombreux constructeurs dans la course à l'électrique, Toyota s'est fixé des objectifs ambitieux pour inverser la tendance.

Le gouvernement japonais a annoncé, vendredi 16 juin, son intention de verser 118 milliards de yens de subventions (764 millions d’euros) à Toyota et d’autres sociétés nippones pour soutenir la production de batteries pour voitures électriques dans le pays. Yasutoshi Nishimura, ministre de l’Economique, du Commerce et de l’Industrie, espère ainsi que « de larges investissements par Toyota et d'autres vont significativement renforcer la chaîne d'approvisionnement dans les batteries de notre pays ».

Le gouvernement nippon, qui avait déjà accordé 160 milliards de yens (1 milliard d’euros) à Honda et ses partenaires en avril pour un projet similaire, a donc décidé de muscler son soutien aux constructeurs automobiles nationaux face à la compétition internationale qui s’est lancée vers le tout-électrique. Au même titre que l’Europe ou les Etats-Unis, le Japon cherche ainsi à sécuriser les approvisionnements de ses champions nationaux, tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis de la Chine.

Toyota souhaite rattraper son retard

De son côté, Toyota a changé son fusil d’épaule. Après avoir pris du retard sur la voiture électrique face à de nouveaux acteurs tels Tesla ou BYD, le premier constructeur automobile mondial s’est désormais fixé des objectifs ambitieux. Après avoir écoulé à peine 25 000 modèles électriques dans le monde en 2022, le groupe souhaite atteindre 1,5 million d’unités dès 2026.

Pour cela, Toyota travaille sur une technologie de batteries à électrolyte solide, présentée comme plus performantes, moins polluantes et plus sûres que les batteries à lithium-ion, pour une production à grande échelle espérée à l’horizon 2027 ou 2028. Le constructeur vise également une autonomie de 1 000 km et un temps de charge de 20 minutes pour sa prochaine génération de voitures électriques haut de gamme, dont la commercialisation est prévue à partir de 2026.