Bentley affiche une rentabilité record au premier semestre 2021 Le constructeur automobile de luxe Bentley a fait état d'une performance semestrielle 2021 record, avec un bénéfice enregistré à 178 millions d'euros et des ventes augmentant de 50 % par rapport à 2019. Il se dit confiant pour le reste de l'année.

Justine Pérou Par

Voir les photos Le chiffre d'affaires de Bentley sur les six premiers mois de 2021 s'est élevé à 1,32 milliard d'euros

« Bentley Motors a publié aujourd’hui les résultats du premier semestre 2021 de la société, avec des niveaux de ventes et de bénéfices jamais atteints au cours des 102 ans de l’histoire de la marque », a prévenu le constructeur automobile de luxe dans un communiqué du 30 juillet. En effet, son chiffre d'affaires pour les six premiers mois s'est élevé à 1,32 milliard d'euros, contre 834,8 millions d'euros avant le Covid-19 à la même période en 2019 et les immatriculations ont progressé de 50 % par rapport à il y a deux ans, passant ainsi de 7 200 unités vendues. En détail, la Bentayga s’est écoulé à 2 767 exemplaires, quand la Continental GT et la Flying Spur ont atteint respectivement 2 318 et 2 063 ventes. Son bénéfice d’exploitation a atteint 178 millions d’euros sur six mois (un retour sur chiffre d'affaires ultérieur de 13 %). Pour mettre ces chiffres en contexte, le précédent record de performance semestrielle de Bentley était en 2014, avec un chiffre d'affaires de 887 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 95,2 millions d'euros.



Notons aussi que le réseau de la marque de luxe a augmenté, désormais couvert par 240 points de vente dans 67 pays.



À LIRE. Bentley ouvre une nouvelle concession automobile en France.

Bentley s'électrifie

En parallèle, Bentley annonce des perspectives positives pour l'année entière, même s’il est de rigueur de rester prudent dans ce contexte de crise sanitaire mondiale puisque la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 dans le monde peut affecter la production ou restreindre le commerce. Selon le président-directeur général de Bentley, Adrian Hallmark, « ces résultats constituent une étape importante de notre mission Beyond100, à savoir devenir la première entreprise de mobilité de luxe durable d'ici 2030. Ils sont le fruit de conditions de marché favorables, combinées à trois années de travail acharné au sein de Bentley, où nous avons réinventé nos produits, restructuré nos opérations, géré trois crises et défini notre stratégie 2030. [...] Nous avons travaillé sans relâche pour transformer l'ensemble de notre organisation grâce à des améliorations de productivité et à des économies de coûts, et le retour sur ventes à deux chiffres confirme que nous sommes sur la bonne voie pour mettre en place un modèle commercial durable ».

Le patron insiste par là sur la solidité financière du groupe, elle représente un signe positif alors que Bentley entame « son plus grand programme de transformation et d'investissement de l'histoire », lequel va électrifier toute la gamme sur les dix prochaines années. En 2021, neuf lancements de produits sont d’actualité, dont deux qui introduisent la puissance hybride sous la forme du Bentayga Hybrid et du Flying Spur Hybrid, soutenant ainsi l'objectif ultime de Bentley de tendre vers une électrification complète.





Tags