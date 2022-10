Bilan constructeurs. Toyota, plus fort sur les ventes aux particuliers Frank Marotte, président-directeur général de Toyota France, a analysé pour L'argus les performances de la marque au 1er semestre 2021. Il a annoncé ses ambitions pour la suite et se dit confiant, malgré la pénurie de semi-conducteurs qui ne cesse de perturber l'industrie automobile mondiale.

L'argus. Comment Toyota a vécu ces six premiers mois, dans ce méli-mélo de contraintes commerciales et de pénuries de semi-conducteurs ?



Frank Marotte, P-DG de Toyota France. Nous avons été un peu déçus par le marché global, qui a été finalement légèrement en-deçà de nos attentes. Nous comptions sur un rattrapage de la moitié des pertes accumulées en 2020. Toyota a su gérer la crise des semi-conducteurs. D’après les chiffres, en termes d’arrêt de production, l’impact pour nous a été marginal, soit un dixième de ce qu’il en était pour les autres constructeurs : quand on a perdu une voiture, les autres en perdaient 10. Cela nous a donné une compétitivité et une capacité de livrer des véhicules bien meilleure. Nous sommes parvenus ainsi par ce biais à capter probablement certains prospects qui ne pouvaient pas attendre pour renouveler leur voiture. Toyota va donc très bien, elle est l’une des marques qui ont progressé le plus avec une part de marché à 5,9 % à fin juin, contre 5,5 % il y a un an. Ce gain de 0,4 point a été très significatif sachant que l’année passée, nous avions déjà progressé. En termes de ventes, cela se traduit par 54 000 immatriculations sur six mois.



Quelle a été votre principale source de satisfaction ?



Notre performance sur le canal des particuliers. Nous avons gagné du terrain en atteignant 7,7 % de pénétration (+ 0,6 point). Nous avons été extrêmement haut alors que c’est le plus compétitif, il est révélateur de la force d’une marque et de son plan produit. Nous avons réalisé près de 30 000 ventes sur ce canal, ce qui, sur la période, nous a placé en tant que première marque importée, à 2 000 unités près d’une marque française, Citroën, et de nouveau devant Volkswagen. La Yaris a même dépassé le leader historique du segment, la Renault Clio. Ces résultats ont découlé de la qualité de nos produits, certes, mais également par une dynamique commerciale excellente. Notre politique marketing a couvert à la fois le positionnement prix et les offres commerciales et de financement. La communication s’est avérée très pertinente, avec une progression de notre image de marque relativement constante. Notre réseau y a été pour beaucoup aussi. Il a bien accompagné la croissance, la qualité des prestations, et nos scores de satisfaction client

ont très fortement progressé sur le début de l’année.



Quels ont été les points d’amélioration ?



Le seul canal où nous sommes un peu restés sur notre faim a été celui des sociétés qui achètent en crédit-bail, équivalent d’une LOA. C’est une cible clientèle essentiellement constituée de TPE et d’artisans achetant des utilitaires. Notre performance est restée stable, nous avons encore une grande marge de progression.



Comment envisagez-vous le second semestre 2021 ?



Nous avons l’espoir de travailler normalement pendant six mois, ce qui n’est pas arrivé depuis longtemps. Nous sommes assez confiants. Nous pouvons nous attendre à un regain du marché, et qui plus est dynamique, en lien avec la constitution d’une épargne assez importante des ménages en France. Et si en plus l’État pouvait accompagner la décarbonation en prenant des mesures pour continuer à renouveler le parc de véhicules le plus ancien, la dynamique serait encore plus présente et plus belle.

Nous continuons de penser chez Toyota que remplacer les véhicules les plus anciens est une priorité absolue si on veut réduire les émissions de CO 2 , et toute initiative des pouvoirs publics est vraiment la bienvenue.



À LIRE. Toyota va réduire sa production en raison de la pénurie de puces.



Et en termes de chiffres Toyota ?



Nous voulons garder ce coup d’avance, soit nos parts de marché du 1er semestre, en ligne de mire avec nos objectifs d’atteindre 6 % en 2024. Nous comptons aussi sur un volume de 115 000 voitures vendues pour Toyota et plus de 6 000 pour Lexus à fin 2021. Un résultat plus élevé que 2019 et 2020, mais réalisable puisque la Yaris Cross, lancée en septembre, sera l’un de nos leviers de croissance majeurs.

