Bilan constructeurs. Volvo tient le cap électrifié en 2021 Au 1er semestre 2021, la marque Volvo, propriété du groupe chinois Geely, a affiché une croissance supérieure au marché automobile français, soit 42 %. Point notable, elle a enregistré 60 % des commandes et livraisons en hybrides rechargeables.

Par Justine Pérou

Voir les photos Déjà disponible à la commande, le Volvo C40 est exclusivement proposé en électrique et commercialisé en fin d'année 2021

Si l’on fait un petit retour en arrière, Volvo Cars France avait signé un 1er semestre 2019 historique avec 10 300 immatriculations. Deux ans plus tard, crise sanitaire oblige, le constat n’est évidemment pas le même : la marque a enregistré 9 043 unités et autant de commandes. Mais, le patron se dit plutôt satisfait. « Nous avons fait mieux que la sous-performance du marché et sommes parvenus à nos objectifs, soit de peser 1 % des ventes totales sur les six premiers mois de 2021. C’est ce que nous visons toujours, quel que soit l’allure du marché. Une autre source de satisfaction : nous continuons notre chemin vers l’électrification, nous tenons et poussons toujours sur ce sujet en prévision de normes de plus en plus drastiques », souligne le président de la filiale française, Yves Pasquier-Desvigne. Celui-ci assure que Volvo a bien anticipé sa feuille de route, laquelle se devait d’atteindre 55 % du mix de ventes en hybrides rechargeables (PHEV et BEV).

Diesel et essence écartés chez Volvo

« Nous avons été au-delà de nos ambitions car nous avons enregistré 60 % des prises de commandes et de livraisons réalisées en hybrides rechargeables. Nous avons donc confirmé tenir nos promesses et être en avance par rapport aux objectifs fixés, soit convertir 50 % de nos ventes totales en 100 % électriques en 2025, et la totalité en 2030 ». Le modèle qui a tiré cette stratégie sur cette première moitié de l’année a été le XC90, vendu à 83 % en hybride rechargeable, écartant le diesel et l’essence du panorama. Selon le patron, une nouvelle campagne de formation dédiée et à destination de sa force de vente a été lancée pour la deuxième fois cette année pour savoir « comment vendre l’électrique ». « Nous avons enclenché une dynamique en disant bien que nous avons une proposition qui tient la route en tant que constructeur. Alors que le réseau de recharge public n’évolue pas, nous, nous grandissons et bousculons les choses en s’entourant de partenaires. Nous allons d’ailleurs proposer un plan d’accompagnement à nos concessionnaires pour qu’ils installent des bornes de recharge rapide sur leurs sites. C’est important pour faire passer le message aux clients, qu’ils n’ont désormais plus le choix d’hésiter et qu’ils doivent croire en l’électrique. Nos produits sont bons, notre pédagogie et nos services aussi ».

Le réseau Volvo rentable

En parlant du réseau, le patron a signifié que la rentabilité a été positive au 1er trimestre et qu’il se basait sur cette tendance pour qu’elle soit au rendez-vous aussi pour le reste de l'année. « Malgré des stocks bas en lien avec la pénurie de semi-conducteurs, nous avons pu honorer les commandes et n’avons pas été dans la promotion à tout-va. La reconquête du marché par rapport à l’année dernière a été plus saine. Nous jouons le contre-la-montre mais les délais de livraisons ont été raisonnables, nous avons pu proposer des modèles à la vente car nous avons su anticiper les problèmes de production de certains composants. Le premium doit rester premium. »



Pour la fin de l’année, Yves Pasquier-Desvignes s'est dit aussi confiant. Il a estimé que le marché automobile français retrouvera une dynamique dès septembre, et ce, sur les quatre derniers mois. La marque continuera d’accrocher une part de marché de 1 % et enregistrera entre 18 500 et 19 000 ventes. « Tous les constructeurs vont devoir passer des seuils incompressibles de commercialisation. Tout le monde va pousser dans le sens de l’électrification et nous allons continuer de croître sur cette énergie, surtout avec le lancement de notre nouveau modèle 100 % électrique, le C40. Je ne vois pas de cataclysme, même si l’on sait que d’autres messages anti-automobile, anti-communication, anti-thermique, etc, vont continuer de rendre le marché, déjà sous tension avec la pénurie de semi-conducteurs, encore moins lisible », conclut le président de Volvo Cars France.