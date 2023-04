BMW et Mini, engagés dans la formation des mécaniciens Dans le cadre d’un Challenge Écoles organisé par ses soins chaque année, le groupe BMW-Mini a formé plus de 700 techniciens experts après-vente automobile depuis vingt ans en France. Le constructeur a déjà qualifié ses 15 binômes de candidats pour la finale de mai 2023.

Justine Pérou Par

Voir les photos Environ 300 étudiants issus des filières techniques bac pro et BTS maintenance des véhicules ont participé à l’édition 2023 du Challenge Écoles BMW-Mini. BMW Group

Quoi qu’on en dise ou quels que soient les préjugés, l’automobile attire toujours autant les jeunes. Et les organismes de formation ne désemplissent pas. Le groupe automobile BMW-Mini s’engage depuis 1991 en France pour faire perdurer les compétences au travers de son rendez-vous annuel, le Challenge Écoles. Le but étant, comme le souligne le constructeur, de mettre en valeur les métiers de l’après-vente et sa filière de formation des futurs jeunes mécaniciens. Pour cela, il dispense la formation appropriée de technicien expert après-vente automobile (TEAVA).

36 apprentis formés par BMW chaque année

Le groupe BMW confirme avoir formé depuis l’an 2000 plus de 700 jeunes techniciens « à fort potentiel de développement », avec un taux d'embauche dépassant les 90 %. La formation, à finalité professionnelle, a été élaborée en partenariat avec le GNFA (Groupement national pour la formation automobile). Elle est dispensée sur quinze mois, en alternance entre le centre de formation du constructeur à Tigery (Essonne) et une concession du réseau français. Trois promotions sont ouvertes chaque année, comptant environ 36 apprentis. Il s’agit bien là d’attirer les étudiants en bac pro et BTS maintenance des véhicules (MV), donc de constituer un vivier de profils et talents pour élargir les compétences au sein des concessions et ateliers des marques BMW et Mini. Ces élèves, futurs embauchés, peuvent même imaginer quelques années plus tard suivre un cursus de formation technicien service expert.

Selon Cyril Jacquin, directeur des services à la clientèle chez BMW Group France, « en l’espace de vingt ans, le métier de mécanicien automobile s’est totalement transformé. Porté par l’innovation et les nouvelles technologies, il s’est enrichi de compétences et de méthodes de travail nouvelles. Plus que jamais, les mécaniciens et les techniciens sont au cœur de notre stratégie. Ils constituent des éléments essentiels à la qualité de l’expérience client. Afin de rencontrer les nouveaux talents, nous intervenons directement auprès des écoles, lycées techniques et CFA. C’est dans ce cadre que nous sommes fiers d’organiser depuis plus de trente ans le Challenge Écoles BMW-Mini auprès de ces partenaires ».

Le Challenge Écoles met ainsi en compétition 130 établissements qui confrontent leurs quelque deux milliers de jeunes inscrits lors de demi-finales régionales. En 2023, le groupe automobile a compté plus de 300 étudiants pour relever les défis de cinq épreuves (questionnaire technique, épreuve pratique d’électricité et diagnostic sur véhicule, présentations de véhicules et de la formation). Parmi ces challengers, 15 binômes ont été sélectionnés pour la finale en mai prochain, avec à la clé une journée de découverte des modèles BMW sur circuit.

Binômes de la catégorie bac pro qualifiés :

CMA d'Arras (62)

Lycée professionnel Frédéric-Ozanam de Cesson-Sévigné (35)

CFA de Thonon-les-Bains (74)

Lycée professionnel Léon-Blum, de Draguignan (83)

Lycée professionnel Éric-Tabarly, des Sables-d'Olonnes (85)

CFA CMA 40 de Mont-de-Marsan (40)

IFA de Bourges (18)

Binômes de la catégorie BTS qualifiés :