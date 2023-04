BMW, Hyundai et Volkswagen victimes de cyber-attaques en France Une pluie d’incidents de sécurité informatique s’abat sur les constructeurs automobiles depuis le début du mois d’avril. Les filiales françaises de BMW et Hyundai ont en effet déclaré avoir été la cible de cyber-attaques, tandis que Volkswagen France aurait aussi rencontré un incident similaire.

Par Robin Schmidt

Voir les photos BMW France et Hyundai Motor France ont déclaré avoir tous deux été victimes d'une cyber-attaque début avril. L'argus

Volkswagen, BMW ou encore Hyundai. Les constructeurs automobiles n’ont pas été épargnés par les cyber-attaques en France depuis le début du mois d’avril 2023. À commencer par BMW France, qui a vu l'un de ses distributeurs être attaqué par un groupe de pirates informatiques. Ces derniers seraient en effet parvenus à localiser une brèche dans le système informatique « d'un concessionnaire local, qui est une entité juridique indépendante de la filiale française de BMW ».

Dans un communiqué, le groupe bavarois a tout de même tenu à rassurer ses clients en expliquant : « Les experts informatiques de BMW Group surveillent en permanence la situation et n'ont identifié aucune intrusion dans les systèmes de BMW Group ou de BMW France. BMW Group prend très au sérieux la sécurité des données et la vie privée de ses clients. Nous accompagnerons et supporterons le concessionnaire et son équipe tout au long des étapes à venir et dans les démarches nécessaires. »

Hyundai Motor France également attaqué

Une semaine plus tard, c’est désormais au tour de Hyundai Motor France d’être la cible d’une cyber-attaque. « Notre base de données clients a récemment fait l’objet d’une attaque informatique par un tiers non autorisé qui a accédé à certaines données personnelles de nos clients (nom, prénom, date de naissance, adresse email et postale, numéro de téléphone, numéro de client et numéro de châssis) », a indiqué la marque dans un mail envoyé à ses clients. Le groupe sud-coréen a néanmoins certifié qu’« aucune donnée financière ou sensible n’avait été affectée », mais que cet incident avait tout de même fait l'objet d’un signalement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Face à cette attaque, Hyundai Motor France s’est par la suite empressé de prendre de nombreuses mesures techniques afin d'éviter qu’un tel incident ne se reproduise. « Nous avons diligenté une enquête interne avec des experts en informatique et nos avocats, qui ont d’ores et déjà pris les mesures techniques pour y remédier. Parmi les diverses mesures techniques mises en œuvre, nous avons aussitôt bloqué le serveur concerné et l'avons définitivement retiré de notre réseau », précise la filiale française dans son mail. En parallèle, le constructeur a invité ses clients à rester vigilants et à signaler toute future communication qui leur paraîtrait suspecte.

Volkswagen France découvre des anomalies dans son système informatique

Le groupe Volkswagen France a aussi été touché par un « incident de sécurité informatique » en ce début de mois d’avril. Contactée par nos confrères de l’Union, la filiale française du constructeur allemand aurait en effet « découvert dans son système informatique des anomalies qui font actuellement l’objet d’une enquête approfondie ». Volkswagen France n’a toutefois pas tenu à dévoiler la cause de cet incident et refuse pour l’instant de parler de cyber-attaque. Par mesure de sécurité, le groupe a décidé d’interrompre toutes les connexions sur son siège social basé à Villers-Cotterêts, dans l’Aisne, et sur son site de Roissy.

Le constructeur a également préféré déconnecter l’ensemble des systèmes informatiques individuels de son réseau, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner temporairement des restrictions dans l’accessibilité ou la fonctionnalité de ces systèmes. « À notre connaissance, aucune donnée de nos clients n’a été affectée ou volée. Seuls les systèmes/fonctionnalités individuels sont affectés par les anomalies », a indiqué le groupe Volkswagen France, qui a par ailleurs souligné que « la sûreté ou la sécurité des voitures n’était pas affectée » par cet incident.