BMW. Un bilan commercial satisfaisant porté par les ventes aux flottes

Avec 43 % de ses immatriculations réalisées auprès des entreprises et des loueurs de longue durée à fin juin 2021 (ainsi qu'à fin août), la marque BMW devance ses principaux rivaux premiums sur ce segment de marché. Elle reste en revanche en retrait au global, de même que sur le canal des particuliers. « Nous observons une forte dynamique sur le marché des entreprises depuis le début de l’année tandis que les particuliers sont davantage passifs, ils subissent plus la situation en raison des annonces sur les Zones à faible émissions (ZFE), l’évolution des motorisations, l’interdiction depuis

le 1er juin de la vignette Crit’air 4 dans Paris… », décrypte Vincent Salimon, président de BMW Group France, satisfait des résultats enregistrés sur les six premiers mois. « Par rapport à l’exercice 2019, qui avait été bon, BMW affiche une baisse de 7 % alors que le marché français est à – 20,9 %. Nous gagnons donc des parts de marché. Mini est l’une des rares marques en progression par rapport à 2019, avec une croissance de 3 %. Quant à BMW Motorrad, nous réalisons une hausse de 42 % par rapport à l’an passé, qui était une année record ».



Une offre en thermique encore importante

C’est principalement auprès des flottes que la marque signe ses croissances les plus notables depuis janvier. Une tendance que le dirigeant attribue au déploiement des labels BMW Business Drive et Mini Business Drive, « qui ont permis de structurer les offres de services au sein des concessions », ainsi qu’à la largeur de la gamme en termes de modèles et de motorisations. « Il est important de proposer des moteurs thermiques modernes, car des clients ne sont pas encore prêts à basculer sur le 100 % électrique, ne disposent pas des infrastructures de recharge ou font beaucoup de kilomètres par an ». À fin juin, les moteurs diesels pèsent encore 48 % des ventes de BMW. Lancé en mars dernier, le SUV X3 propose, par exemple, les quatre groupes motopropulseurs. Les motorisations diesels et PHEV pèsent le gros des ventes du modèle (seules 300 et 500 unités en version 100 % électrique sont attendues en 2021).

Un tiers des ventes avec des véhicules électrifiés

Après le lancement de la Série 4 coupé et en cabriolet, la marque bavaroise vient d’annoncer l’arrivée de la nouvelle Série 2 coupé. « Certes, nous vivons une révolution dans le secteur automobile mais nous devons continuer d’apporter le plaisir de conduire et poursuivre notre offensive produits, souligne Vincent Salimon. Nous allons également renforcer notre offre 100 % électrique avec le lancement en novembre des BMW i4 et iX, qui sont 100 % électriques ». Selon le dirigeant, les véhicules électrifiés, qui pèsent autour de 26-27 % des ventes au premier semestre, devraient représenter près d’un tiers du volume total du groupe allemand sur l’exercice 2021. « L’abaissement de 1 000 euros des bonus pour les électriques et les PHEV depuis le 1er juillet aura un impact très relatif car une grosse partie de nos voitures sont financées dans le cadre d’une location de 36 mois », anticipe-t-il.



Entre 52 000 et 54 000 BMW en 2021

Le constructeur annonce un délai de livraison moyen de 3 à 4 mois chez BMW et de 5 à 6 mois chez Mini. « Nous avons un portefeuille de commandes qui est historiquement haut pour BMW comme pour Mini mais qui sera livré d’ici à la fin de l’année 2021 », informe Vincent Salimon. Sur l’exercice complet, BMW Group vise un volume de livraison de 52 000 à 54 000 BMW en 2021, autour de 27 000 unités pour Mini et 19 000 pour BMW Motorrad.



