BNP Paribas lance une offre de LOA à 10 ans pour les revenus modestes Le spécialiste BNP Paribas Personal Finance entend accompagner les ménages à faibles revenus dans la transition énergétique grâce à une offre de location avec option d'achat étendue jusqu'à dix ans. Déclinée sur les voitures neuves et d'occasion, celle-ci sera vendue en concession.

Benoît Landré Par

Face aux nouvelles habitudes et attentes des automobilistes en matière de mobilité, de nombreux acteurs du secteur poussent depuis plusieurs mois des offres d’abonnement sans engagement. BNP Paribas Personal Finance a choisi de prendre le contrepied en développant une offre de location avec option d’achat (LOA) jusqu’à dix ans pour l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion (jusqu’à 3 ans) au sein des concessions partenaires. La filiale du groupe BNP Paribas entend ainsi toucher les ménages aux revenus modestes et les accompagner dans leur transition énergétique. « Ces automobilistes ne sont clients ni des établissements bancaires ni des réseaux de distribution traditionnels et privilégient l’achat de leur voiture d’occasion sur Le Bon Coin », soulève Christophe Michaëli, responsable direction mobilité auto de BNP Paribas Personal Finance. Et d’illustrer : « Ils roulent avec un Scénic diesel de 15 ans. Ils en sont très satisfaits et n’ont pas prévu de le changer. Pour eux, la voiture n’est pas un luxe mais répond à un vrai besoin de mobilité. »



Or, beaucoup de ces ménages vont devoir envisager l’acquisition d’une nouvelle auto s’ils souhaitent pouvoir continuer à circuler dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, concernées par la mise en place des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) dès 2024. Au 1er janvier 2025, seuls les véhicules arborant une vignette Crit’Air 1, 2 ou verte seront autorisés à rouler dans ces zones. Selon BNP Paribas Personal Finance, ce sont près de 50 % des ménages français qui devront changer de voiture dans les prochaines années, ce qui représente environ 20 millions de véhicules.



Une LOA jusqu'à treize ans pour un véhicule d'occasion

Cette mutation écologique intervient dans un contexte de forte inflation qui touche particulièrement le secteur automobile, avec un prix moyen des voitures neuves mais aussi des occasions en nette augmentation depuis un an. « Ces ménages n’ont pas les moyens de rembourser 300 à 400 euros par mois. C’est la raison pour laquelle nous devons apporter de nouvelles solutions afin de les accompagner, souligne Christophe Michaëli. Les leviers à notre disposition pour composer une offre de leasing ne sont pas si nombreux : les prix du marché, dont nous sommes tributaires, les taux et la durée. Et nous avons choisi de jouer sur la durée. » BNP Paribas Personal Finance est le premier acteur à proposer une offre de LOA s’étalant sur une période aussi longue, jusqu’à dix ans, voire treize ans pour l’achat d’un VO âgé de 3 ans. Dans les exemples présentés par le spécialiste du financement à la consommation (voir ci-dessous), l’apport requis au démarrage s’annule avec les bonus et primes à la conversion, qui sont avancés par le point de vente.





L'entretien inclus dans le loyer

Le loyer inclut l’entretien et la garantie (avec Icare) du véhicule pendant la période du leasing. « L’entretien n’était pas intégré au départ. Nous l’avons ajouté au dernier moment car cela permet de rassurer le client et de valoriser son bien », informe Christophe Michaëli. Le coût de l’assurance reste à la charge de l’automobiliste. À l’issue de la période du leasing, ce dernier peut devenir propriétaire du véhicule en versant un montant correspondant à 1 % du prix de vente du véhicule (soit l’équivalent d’un loyer). Il peut aussi sortir du contrat de façon anticipée, en versant des indemnités « limitées », selon BNP Paribas Personal Finance.

Une offre de conquête pour les concessionnaires

« Nos collègues du service “ risque ” ont été partie prenante dans la construction de l’offre. Le niveau du risque est un peu plus élevé pour nous que sur les solutions plus traditionnelles. Mais, comme nous restons propriétaires du véhicule pendant les dix années, il se révèle moins important que sur du crédit classique », précise le dirigeant. La nouvelle formule de LOA sera commercialisée au sein des concessions partenaires de BNP Paribas Personal Finance. « Nous redoutions un peu l’accueil des réseaux de distribution, qui ont pris l’habitude ces dernières années de commercialiser des solutions de courte durée. Or il s’est révélé très positif, indique Christophe Michaëli. Ils ont compris que cette offre constituait un relais de business additionnel et ne faisait pas concurrence aux autres solutions proposées à leur clientèle traditionnelle. » L’établissement entend s’appuyer sur les acteurs institutionnels et les tissus associatifs pour diffuser sa nouvelle proposition de LOA.



À ce jour, les offres de leasing représentent 60 % des dossiers de financement réalisés par la filiale du groupe BNP Paribas ; une part qui grimpe à 80 % pour les voitures neuves et à 30 % pour les occasions.