BPM Group s'implante à son tour en Suisse avec la marque automobile Volvo Le groupe de distribution automobile BPM Group a annoncé le 3 mai 2023 l’acquisition de quatre concessions de la marque Volvo en Suisse. Ces affaires intègrent la nouvelle filiale BPM Switzerland. Il s’agit du dixième opérateur français à prendre position à l’étranger et le sixième à s'installer en Suisse.

Benoît Landré Par

Voir les photos BPM Group s'étend en Suisse avec le rachat de quatre concessions Volvo (Vevey en photo). DR

Le groupe dirigé par Patrick Bornhauser a amorcé en mai 2023 son premier développement en dehors des frontières hexagonales. L’opérateur a conclu le rachat de quatre concessions de la marque Volvo en Suisse. Celles-ci sont implantées dans les cantons du Valais (Viège, Martigny) et de Vaud (Monthey, Vevey). Ces affaires sont intégrées dans la filiale BPM Switzerland, créée en février 2023. En France, BPM Group commercialise la marque suédoise à Montrouge, aux Ulis, à Orléans et Nogent-le-Phaye (Chartres).

À lire aussi BPM Group est en passe de racheter des concessions au groupe Duffort

Premier développement dans le camping-car

Cette opération comprend également la reprise du point de vente de Monthey spécialisé dans la vente de camping-car sous la marque Challenger. Déjà présent dans la distribution de voitures* et d’utilitaires, de véhicules industriels, de motos, de matériel de travaux publics et agricole, BPM Group se diversifie ainsi dans un nouveau secteur d’activité.

« Ces implantations confirment la stratégie d’expansion du groupe à l’international », indique le groupe dans un communiqué. Le « distributeur multi-secteurs » va employer quelque 2 500 collaborateurs sur 130 sites et représenter un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2023.

À lire aussi BPM Group se développe dans le luxe avec le rachat de Monaco Luxury

Un sixième groupe français en Suisse

BPM Group est le dixième groupe de distribution automobile français à se développer dans un pays étranger. Il n’est pas le premier à s’implanter en Suisse, puisque Bymycar (Ford, Opel et Peugeot), Car Avenue (Maserati), RCM (Mercedes-Benz), Rossi (BMW, Mini) et Hess (BMW), depuis janvier 2023 pour ce dernier, y opèrent également. Par le passé, les groupes Maurin et JMJ Automobiles y ont aussi exploité des concessions.

Les neuf groupes de distribution français qui sont présents à l’étranger :

BPM Group (Suisse)

Bymycar (Espagne, Suisse, Italie, Belgique)

Car Avenue (Belgique, Luxembourg, Suisse)

GCA (Belgique)

Hess (Suisse)

LG Autos (Espagne)

Maurin (Belgique, Espagne)

Pautric (Belgique)

RCM (Belgique, Suisse, Royaume-Uni)

Rossi (Suisse).

*BPM Group commercialise les marques Hyundai, Fiat, Suzuki, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Jaguar, Land-Rover, Maserati, Volvo, Grenadier, Smart, Mercedes-Benz, AMG, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, Aston-Martin et McLaren.