ByMyCar Paris inaugure les nouveaux standards BMW et Mini Le distributeur automobile ByMyCar (Cosmobilis) a inauguré mi-avril son nouvel écrin BMW-Mini dans le 12e arrondissement de Paris. C'est le premier à répondre aux standards 2023 façon « maisons de luxe » que veulent prochainement diffuser les deux marques dans leur réseau de concessions.

Justine Pérou Par

Voir les photos La concession ByMyCar BMW-Mini Paris répond aux nouvelles normes du constructeur. ByMyCar

« Avec ce nouvel écrin, nous avons entièrement repensé la vie en concession. Notre ambition a été d'imaginer et de créer pour nos clients une signature haute couture. Ils doivent vivre une expérience remarquable, non seulement lorsqu’ils viennent acheter un véhicule, mais aussi lors du service après-vente » soulignent Carole Houbé, directrice du site ByMyCar Paris, et Cyrille Frantz, directeur général délégué du réseau BMW. Pour laisser ensuite renchérir Vincent Salimon, CEO BMW Group France : « Nous sommes fiers de présenter la toute nouvelle génération de showrooms pour nos marques BMW et Mini. Ce nouveau concept, que nous appelons Retail.Next, va transformer l’expérience de nos clients, qui se sentiront comme à la maison dans ces nouveaux espaces à la décoration chaleureuse et contemporaine. Ils pourront découvrir nos modèles grâce à des outils de configuration avancés, mais également travailler dans un environnement intimiste et connecté pendant les opérations d’entretien de leur voiture. »

La fusion de deux anciens sites ByMyCar parisiens

Ces discours ont été prononcés lors de l’inauguration par les équipes de Cosmobilis, propriétaire du réseau ByMyCar, d’un nouveau site BMW-Mini avenue du Général-Michel-Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. On pensait bien fini le temps des cathédrales pour la distribution automobile française… Mais, comme Horizon l’a fait, c’est une nouvelle fois un espace de plus de 5 000 m2 intra-muros qui a ouvert ses portes le 12 avril. Résultant de la combinaison de deux anciens établissements fermés récemment, soit ByMyCar Rivoli (fermeture en octobre 2022) et ByMyCar Rive Droite (fermeture en avril 2023), il accueille en ses murs des activités de vente de véhicules neufs et d’occasion, d’après-vente avec plus de 10 ponts, de vente de pièces et accessoires, un service de conciergerie et la nouvelle activité Rent.

Ce concept présage la vision 2023 du constructeur, conçue à partir de normes et de standards « maison de luxe » qu'il souhaite appliquer pour le réseau de ses deux marques en France. Ce site s'ajoute aux quatre concessions de la capitale et aux quatre plaques de la région parisienne (Chennevières-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Marne-la-Vallée et Noisy-le-Sec). Rappelons qu’en 2021 le distributeur a écoulé 2 732 BMW neuves et 1 520 Mini neuves. « Avec ses deux millions de clients en Europe, une compréhension des enjeux de transformation du secteur et une vision singulière de l'automobilité de demain, Cosmobilis est un partenaire de choix pour accompagner BMW Group dans cette stratégie », confirme-t-on.