Car Avenue concrétise une opération de rachat d'envergure avec Stellantis en Belgique Le groupe de distribution Car Avenue a acquis la totalité des actions du groupe belge Schyns. Implanté en Belgique depuis dix ans, l’opérateur français s’y développe pour la première fois avec les marques de Stellantis. Cette nouvelle plaque représente un chiffre d’affaires de 225 M€.

Dans un communiqué commun, les groupes Car Avenue et Schyns annoncent avoir conclu un accord portant sur l’acquisition de la totalité des actions du second par l’opérateur français. Concessionnaire historique Peugeot en France, Car Avenue se développe pour la première fois en Belgique avec la marque au lion dans les villes d'Eupen, Malmédy, Herve, Chênée, Visée, Awans, Waremme, Huy et Namur. L’opération comprend également sept concessions Citroën (Eupen, Malmédy, Herve, Awans, Waremme, Liège, Namur), quatre sites Opel (Eupen, Herve, Waremme, Huy) et trois DS (Eupen, Liège et Namur).

Deux centres VO et une plate-forme PR

Le groupe dirigé par Stéphane Bailly fait également main basse sur deux centres d'occasion situés dans les villes de Herstal et Namur, ainsi que sur la plate-forme de pièces de rechange de Bierset.

« Cette opération correspond à la volonté du groupe Schyns et de ses actionnaires, confrontés à un nouveau changement de génération, de passer le témoin en offrant l’opportunité à ses collaborateurs de continuer à évoluer dans le secteur automobile, au sein d’un groupe familial proche de ses collaborateurs et de ses clients, partageant des valeurs humaines fortes » expliquent Gisèle et Gaëtan Schyns, actionnaires du groupe éponyme, et Stéphane Bailly, président de Car Avenue.

Une plaque qui pèse près de 6 000 véhicules neufs

Au total, l’opération porte sur l’acquisition de 13 points de vente représentant un volume de près de 6 000 véhicules neufs et un chiffre d’affaires de 225 M€. Cette plaque emploie 400 collaborateurs. Sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence belge, ce projet devrait se concrétiser le 2 octobre 2023. Il permettrait à Car Avenue de consolider sa position dans le pays, où il est implanté depuis dix ans. L'entreprise y distribue les marques Mercedes-Benz, Mercedes Trucks, Smart, Nissan, Toyota et Lexus.

Présent en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, le groupe de Meurthe-et-Moselle a enregistré un chiffre d’affaires de 1,6 Md€ en 2022, après avoir commercialisé 31 000 véhicules neufs et 28 000 véhicules d’occasion. Il exploite 140 concessions automobiles et emploie 2 700 collaborateurs.