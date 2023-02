Carrosserie : artisan et indépendant, mariage de raison Dépoussiérer l'activité des carrossiers en France, c'est, en substance, le défi que veulent relever les nouvelles enseignes ZeCarrossery et Fix Auto. Pour y parvenir, elles misent sur leur expérience et leur liberté d'action.

Justine Pérou Par

Voir les photos Chez ZeCarrossery, le cap du millier de sinistres traités a été atteint en février 2019 zecarrossery

En France, il existerait 12 879 ateliers de carrosserie en activité, selon le cabinet conseil Sales Factory Automotive, qui, chaque année, les appelle un à un pour en avoir la confirmation. La répartition s’équilibre entre les réseaux constructeurs (6 442 sites) et la rechange indépendante (6 437). Encore faut-il savoir qui pratique la carrosserie dite "pure". Seuls 3 268 ateliers en ont fait leur activité principale, dont 2 000 affirment y consacrer entièrement leur temps. Des chiffres qui reflètent peu ou prou la réalité d’un marché hexagonal hyper-concurrentiel, à tendance baissière, confronté à de grandes difficultés de recrutement. Si les réseaux comme AD Carrosserie, Five Star, Axial ou encore Top Carrosserie, par exemple, se partagent l’essentiel du business, de nouvelles enseignes pointent le bout de leur panneau. Rien de révolutionnaire, sauf que les petits nouveaux ont décidé de s’imposer en redéfinissant les fondamentaux du métier, en valorisant l’artisanat et en prônant l’indépendance.

Sans le soutien de grands groupes

L’un d’eux, Mon Carrossier, a décidé de refondre entièrement son offre, ainsi que son identité visuelle il y a un an, sous l’égide du réseau de distributeurs de pièces automobiles Partner’s (Alliance Automotive Group), qui en est le propriétaire. De leur côté, Fix Auto et ZeCarrossery ont décidé de s’appuyer uniquement sur leur savoir-faire et leur expérience, sans bénéficier de soutien de la part de grands groupes.

« Nous ne dénigrons personne, mais nous, nous n’avons rien à vendre, contrairement à d’autres enseignes de réseaux de carrosserie, affirme Olivier Grouillard, président de Fix Auto France. Nous sommes libres de nos actes et focalisés sur l’activité de réparation en elle-même, ainsi que sur l’optimisation du business de chacun de nos chefs d’entreprise.»

Pas d’obligation d’achat

« Nous ne sommes liées à personne, aucun fabricant ou fournisseur, aucun assureur. Nous jouissons d’une très grande liberté. Plus nous grandissons, plus nous sommes sollicitées, mais nous refusons toujours toute association », indique aussi Laura Marie, cofondatrice, avec sa soeur Lucie, de ZeCarrossery. Si des référencements de tout ordre (pièces, peinture...) existent chez ses carrossiers, ils n’ont aucune obligation d’achat ou de contrat. Ils sont même invités à créer leur propre écosystème. « Notre petite taille et nos moyens réduits nous obligent à être malignes, ajoute-t-elle. Jusqu’à présent, par notre côté féminin, nous étions perçues comme “gentilles”, mais à présent, nous devons sortir les crocs. Il y a des concurrents qui viennent dans nos carrosseries, soit pour nous dénigrer, débaucher nos professionnels ou nous copier. Certains prennent même des photos ! » Deux ans à peine après le lancement commercial du concept, les deux soeurs ont décidé de revoir leur stratégie digitale, jusqu’à évoluer en « sous-marin », à savoir proposer sur leur site Internet des centres ZeCarrossery à proximité du client internaute par le seul renseignement du code postal, et non plus lister toutes les carrosseries existantes.

Franchise remboursée

Leur concept repose à peu près sur le même modèle de business que Carglass ou Rapid Pare-brise, soit le remboursement de la franchise aux clients victimes d’un accident de la route. Il s’adresse à tous les carrossiers souhaitant se développer sans attendre que le travail vienne des assureurs. « Les professionnels se sentent étouffés par le modèle économique actuel du marché de la carrosserie en France, nous voulons donc que notre réussite s’écrive également à travers eux et pour eux », souligne Laura Marie. Le passé de Laura et Lucie permet de comprendre cet état d’esprit présent. Leur père possédait cinq sites automobiles, dont un de contrôle technique et un de carrosserie. Mais ce dernier a connu un coup d’arrêt en 2013 quand les agréments Matmut et Macif ont été perdus. Après avoir vogué vers d’autres métiers, les deux filles y étaient revenues pour travailler et reprendre l’entreprise. Elles reconnaissent volontiers que leur père était un excellent tôlier plus qu’un manager... À l’époque, plus de 40% du chiffre d’affaires était réalisé avec ces donneurs d’ordres. Il a fallu rebondir et c’est quelques mois plus tard qu’elles ont eu l’idée « d’exploiter vraiment leur taux horaire de 69 €* et de faire un geste vers les automobilistes, grâce au libre choix du réparateur ».



Au bout de deux ans sans agrément, la marge a triplé, affirme Laura Marie. Le concept de la franchise remboursée de ZeCarrossery a mûri et c’est en 2016 qu’un premier carrossier a signé un contrat de licence d’enseigne. En avril 2019, 25 ateliers de carrosserie partenaires sont recensés, pour un chiffre d’affaires moyen de 8 500€ mensuels réalisé avec l’enseigne (+ 25% sur les six derniers mois). Les deux soeurs se sont fixé l’objectif d’atteindre, d’ici à la fin de l’année, la barre des 50 contrats, 3,6 M€ de chiffre d’affaires et 3 000 sinistres traités. « Nous sommes filles d’artisan et nous fonctionnons à l’instinct, souligne Laura Marie. Nous ne nous sommes jamais dit que nous n’allions pas y arriver, car nous connaissions les difficultés des carrossiers, nous avons simplement voulu les emmener dans notre combat. »

« Engagements de toutes parts »

Les deux soeurs ne cachent pas leur envie de dépoussiérer un peu le monde de la carrosserie. Olivier Grouillard, président de Fix Auto, est proche de ce positionnement : « Nous voulons désormais créer une valeur ajoutée que les carrossiers ne trouvaient pas jusqu’à maintenant. Il s’agit de se focaliser sur notre vrai métier, qui est d’optimiser l’activité des carrossiers et de les guider, via un vrai contrat de franchise, qui plus est, très encadré, parce qu’il y a des engagements de toutes parts. » Pour ce faire, le dirigeant s’appuie sur les 27 ans d’âge de Fix Auto, enseigne présente dans treize pays et arrivée sur le sol français il y a une quinzaine d’années pour tenter de se développer avec des succursales. Aujourd’hui, Fix Auto France compte seulement 13 ateliers pour un chiffre d’affaires de 17 M€ et 17 000 voitures réparées en 2018.

« La marque continue de se développer partout où elle est implantée et elle va conquérir de nouveaux pays, indique Olivier Grouillard. En France, nous avons choisi de commencer notre développement à travers des succursales, mais nous voulons passer à la vitesse supérieure, en travaillant sur l’enseigne et en misant sur la franchise. »

Depuis environ un an, les franchisés sont ainsi la cible privilégiée du dirigeant. Cette année, celui-ci compte ouvrir dix carrosseries supplémentaires et atteindre en 2020 un maillage national, 300 territoires ayant été détectés à cet effet. Son ambition est simple : être présent dans « chaque ville moyenne et importante » par le biais d’une carrosserie. Par exemple, dans les Landes, Fix Auto a ouvert un site à Dax et un autre à Mont-de-Marsan, à une cinquantaine de kilomètres. Son maillage dans cette région est par conséquent terminé.

Aide en RH, marketing, comptabilité...

Olivier Grouillard compte aussi sur plusieurs originalités pour s’imposer : « Nous sommes la seule marque internationale et disposons d’une expérience et d’un savoir-faire riches de sens pour nos carrossiers. » Le dirigeant fait ici allusion aux huit pôles d’activité que regroupe le siège français, entièrement dédiés aux chefs d’entreprise. Ressources humaines, commerce, marketing, comptabilité, satisfaction client...: des équipes répondent en permanence aux besoins et demandes des carrossiers. Olivier Grouillard fait de ces services sa principale force pour conquérir le marché français et devenir une enseigne renommée.