Cazoo va supprimer 750 emplois Pour réduire ses coûts et faire face à la menace d'une récession, le spécialiste de la vente de voitures d'occasion en ligne Cazoo va réduire ses effectifs de 15 %, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne. Le groupe anglais souhaite économiser plus de 200 millions de livres d'ici à fin 2023.

Voir les photos Cazoo a connu une croissance fulgurante depuis sa création en 2018 avec 70 000 véhicules d'occasion écoulés au total (capture écran Cazoo)

Comme le détaillant américain Carvana, qui a prévenu en mai 2022 devoir procéder au licenciement d’environ 2 500 employés, soit 12 % de ses effectifs, l’anglais Cazoo est contraint de se séparer d’une partie de ses équipes. Alors que le vendeur de véhicules d’occasion en ligne a admis qu’il serait difficilement rentable dans un avenir proche, il a aussi annoncé s'apprêter à supprimer 750 emplois sur son principal marché, qui est le Royaume-Uni, et en Europe. Soit environ 15 % de ses équipes. L’essentiel des suppressions de postes devrait également intervenir en Allemagne, mais la France, l'Espagne et l'Italie ne seront pas épargnées non plus.

Cazoo vise une économie de 200 millions de livres d'ici à fin 2023

L’objectif est de faire face à la flambée des coûts, mais surtout de conserver des liquidités dans un contexte économique perturbé. L'opérateur aimerait économiser plus de 200 millions de livres d'ici à fin 2023. Rappelons que le groupe a connu une croissance fulgurante depuis sa création en 2018 avec 70 000 véhicules d’occasion écoulés au total et une recette de quelque 665 millions de livres en 2021, en même temps qu’une introduction à la Bourse de New York. Outre des mesures d’économie concernant le marketing, les investissements, le service client…, un ralentissement de l'embauche a donc été acté.

Le fondateur et directeur général de Cazoo, Alex Chesterman, a souligné que « l'entreprise n'[était] pas immune face au changement rapide dans l'économie mondiale et à la possibilité d'une récession dans les mois à venir ». Et d’ajouter : « La combinaison d'une inflation et de taux d'intérêt en hausse avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement causés par la pandémie et la guerre en Ukraine a fait monter le coût de la vie et baisser la confiance des consommateurs. »

De plus, Cazoo a revu à la baisse ses prévisions de vente pour l'année 2022, tablant désormais sur 70 000 à 80 000 transactions. Mais cela resterait une forte hausse, de 100 à 130 % sur un an. Quant à son revenu annuel, il pourrait être compris entre 1,4 milliard et 1,5 milliard de livres, ce qui équivaut à plus du double de la hausse de l'année précédente.