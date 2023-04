Cédric Journel passe chez Renault pour gérer le business électrique Renault a promu Cédric Journel directeur de la nouvelle entité business EV, en charge du développement de l'éco-système commercial des véhicules électriques en France. Il était le vice-président ventes et marketing de la marque Alpine depuis avril 2021.

La direction commerciale France de Renault se réorganise. Au détour d’un point presse pour commenter les ventes françaises de la marque au losange, Ivan Segal, directeur du commerce, a annoncé la nomination de Cédric Journel. L’actuel vice-président ventes et marketing d’Alpine a quitté son poste le 1er juillet 2022 pour prendre la responsabilité d’une toute nouvelle entité, intitulée Business EV. Cette dernière coiffe tout l’éco-système commercial du véhicule électrique : de la vente de véhicule neuf en passant par le véhicule d’occasion et la batterie jusqu’à son recyclage.

Redonner l'accent à l'électrique

« Face à l'actualité récente, nous voulons réfléchir à la manière dont nous allons nous organiser avec notre réseau. Il nous faut préparer cette évolution du 100 % électrique et reprendre une longueur d’avance. Pour cela, nous devons revoir notre business model et déterminer le fonctionnement futur de nos concessions, alors que la vente se recentrera sur les seuls véhicules électriques. Demandons-nous quelles seront les attentes de nos clients, quels seront l’éco-système électrique et les nouveaux services qui vont se développer, etc. Cédric sera en charge de répondre à ces questions et notamment de garantir le “ full life cycle management ”, c'est-à-dire de garder avec le réseau la propriété des véhicules électriques jusqu’à la reprise de la batterie en fin de vie », a souligné Ivan Segal.



Diplômé d’HEC Paris, Cédric Journel entre chez Honda en 1997. Après cette première expérience automobile de deux ans et demi, il intègre le groupe Volkswagen en 2000. Pendant vingt ans, il évoluera à des postes à responsabilités en France, puis à l’international. Il avait été nommé vice-président sales & marketing chez Alpine en avril 2021.

