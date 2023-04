Ces marques automobiles qui investissent dans le sponsoring sportif L'organisation Sporsora a publié une étude relative à la place du secteur automobile dans le sponsoring sportif. Quelles sont les marques qui investissent le plus dans ce domaine ? Et quelles sont les disciplines les plus plébiscitées par les constructeurs pour se faire connaître ?

[Article mis à jour le 14 juin 2022]



Contrairement aux apparences, Roland-Garros 2022 a été le théâtre d’un petit événement. En effet, pour la première fois, c’est le losange de Renault que l’on pouvait apercevoir sur les courts et les filets, et non plus le lion de Peugeot. Partenaire du tournoi de tennis parisien depuis 1984, la marque du groupe Stellantis a cédé sa place cette année à son principal rival français. Renault s’est engagé comme partenaire premium de l’événement pour une durée initiale de cinq ans et a mis en 2022 à disposition une flotte d'une centaine de Mégane E-Tech électriques. « Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de marque, Renault a décidé de rationaliser ses partenariats marketing dans le monde et de concentrer ses engagements sur des piliers clés à forte valeur ajoutée », expose le constructeur. Ce dernier a choisi de se concentrer désormais sur deux partenariats majeurs dans le sport : le rugby, du côté de la Fédération française (FFR), et le tennis avec le tournoi de Roland-Garros.

Skoda et Citroën misent sur le cyclisme

Dans quelques semaines, deux autres marques automobiles seront aux avant-postes à l’occasion du Tour de France, Skoda (partenaire majeur) et Citroën (représenté avec l’équipe AG2R Citroën Team). Ces deux grands événements français confirment le poids du sport comme vecteur de visibilité et de notoriété pour les marques automobiles. Avec les banques, les assureurs, les acteurs de l'énergie et de la grande consommation, les constructeurs font partie de ceux qui investissent le plus dans le domaine du sport. L’organisation Sporsora a récemment publié une étude consacrée à la place du secteur automobile dans le sponsoring sportif. Il ressort que 27 des 30 premières marques du marché hexagonal ont investi dans ce domaine en 2021 (tous sports confondus), en France comme à l’international. Seuls Tesla, Mitsubishi et Mazda n’ont pas déboursé d’argent dans le sport l’an passé. Sporsora situe entre 10 et 12 millions d'euros par an les montants déboursés par Renault dans le sponsoring sportif à travers ses partenariats dans le rugby et le tennis (dont 6 à 8 millions d'euros pour Roland-Garros). Pour Citroën, impliqué dans le cyclisme (Tour de France + fédération), l'investissement est estimé à 7-8 millions. Le partenariat de Volkswagen avec la Fédération française de football est, lui, évalué à 6-7 millions d'euros.





Le rugby, sport le plus prisé des marques auto en France

En France, ce sont 17 des 30 principales marques du marché qui ont associé leur image à une discipline et à un événement sportif (hors sport mécanique et e-sport) : Audi, BMW, Citroën, Dacia, Hyundai, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, MG Motor, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen et Volvo.

L’organisation rapporte que les marques privilégient en France les partenariats avec les fédérations. L’an passé, le rugby (19 %), le running (14 %), le tennis (10 %), le football (10 %), la voile (10 %) et le cyclisme (10 %) ont été les territoires les plus plébiscités par les marques automobiles. « En plus de ces partenariats, les marques vont chercher à s'associer aux compétitions majeures et à recourir à des ambassadeurs afin d'être plus facilement liées au sport concerné », complète Sporsora. Longtemps proche du football, principalement en France dans le cadre du partenariat avec l’Olympique lyonnais, la marque coréenne Hyundai a changé son fusil d’épaule en associant son logo et son image à l’univers de la course à pied. Elle est aujourd’hui partenaire officiel de plusieurs événements (Harmonie Mutuelle Semi de Paris, Adidas 10K Paris, Run In Reims By Harmonie Mutuelle, Run In Lyon By Harmonie Mutuelle, Marseille-Cassis…) et de plus d’une centaine d’épreuves locales via son réseau de concessionnaires. Pour sa part, la marque Dacia a choisi l'univers du trail en devenant en 2022, et ce pour une durée de trois ans, le partenaire technique officiel et automobile exclusif des épreuves européennes et africaines de l'UTMB® World Series, dont l'UTMB® Mont-Blanc qui se tiendra en août.



Le football et le tennis, premiers relais à l'international

À l'international, ce sont 21 marques du top 30 qui investissent dans le sponsoring sportif (hors sport mécanique et e-sport). Sporsora informe que le football (33 %) et le tennis (17 %) sont les deux sports les plus plébiscités. Ainsi, 15 marques automobiles du top 30 sont actives autour de ces disciplines au rayonnement international. « Afin de s'assurer une visibilité maximale et d'éviter de prendre parti, les marques vont privilégier des partenariats avec des compétitions majeures », indique l’organisation. Cette dernière estime le ticket d'entrée pour un partenariat majeur sur les Jeux olympiques (Toyota) légèrement au-dessus de 50 millions d'euros par an (207 M€ pour 4 ans). Une somme similaire est avancée pour être sponsor principal de l'Euro de football (Volkswagen).



Les marques auto investissent de plus en plus dans l'e-sport

Dans le sport automobile, la Formule E, la Formule 1 et le Rallye (WRC) sont les trois compétitions les plus fréquemment investies par les 30 premières marques automobiles du marché français, suivies par le Dakar et les 24 Heures du Mans. Au total, 17 marques sont représentées dans les sports mécaniques : Audi, BMW, Citroën, Dacia, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Suzuki et Toyota. « Hormis Mercedes, présent en Formule 1 et en Formule E, aucune marque n'investit dans plus d'une de ces compétitions, relève Sporsora. Au-delà de leurs investissements dans le sport automobile, les marques de l'industrie automobile diversifient leurs investissements avec une présence dans les plus grandes compétitions d’e-sport et les meilleures teams au monde. Les sponsors souhaitant investir le secteur auront d’ailleurs tendance à cumuler un partenariat avec une équipe et une compétition. » Au total, 17 marques automobiles ont associé leur image au milieu de l’e-sport (sport électronique), et ce, afin d'aller toucher une cible plus jeune.