CGI Finance crée une agence digitale pour optimiser la gestion de la data des distributeurs La filiale de la Société Générale a inauguré le 14 juin 2023 son agence digitale, qui se veut complémentaire de ses 18 agences physiques régionales. Celle-ci entend notamment optimiser l’exploitation des données pour accroître la performance de ses partenaires concessionnaires.

Benoît Landré Par

Voir les photos CGI Finance a inauguré le 14 juin 2023 son agence digitale, dont les équipes sont basées à Marcq-en-Barœul (Nord). CGI

CGI Finance franchit une nouvelle étape dans l’accompagnement de ses partenaires concessionnaires avec le lancement de son agence digitale. Implantée au cœur du siège de la société, à Marcq-en-Barœul (Nord), cette nouvelle entité se veut une réponse à une demande formulée par les distributeurs automobiles, à savoir disposer d’outils permettant d’optimiser l’exploitation de la donnée des clients. Le financeur, qui revendique plus de 3 000 concessionnaires partenaires, plus de 500 000 clients actifs, ainsi que la réalisation de 156 000 dossiers de financement en 2022, a ainsi investi pour créer cette nouvelle entité qui concentre ses solutions et son expertise digitales.

L'agence digitale vise notamment à améliorer la visibilité des concessionnaires sur le Web et leur performance en financement, mais aussi à faire grandir de nouveaux canaux d’acquisition, à accroître le taux de renouvellement et la fidélisation client ou encore à piloter la performance.

Media Image Image L'agence digitale s'appuie sur 18 collaborateurs. CGI

Faire du sur mesure avec les concessionnaires.

Cette agence digitale se veut complémentaire des 18 agences régionales de CGI Finance, dont la mission première est d’animer les vendeurs des concessions. « Elle répond à la même construction et au même ADN qu’une agence physique, mais elle est nationale et se veut au service des régions, des agences et de nos partenaires. Elle intervient sur des domaines différents et complémentaires, comme l’acquisition client et l’exploitation du portefeuille client » présente Bertrand Rousselle, directeur client et marketing chez CGI Finance. « Cette agence répond également à notre volonté de faire du sur mesure avec les concessionnaires » appuie François-Xavier Lammens, directeur de l’agence digitale.

Actuellement animée par 18 collaborateurs (des recrutements sont en cours), celle-ci s’articule autour de trois organisations : le pôle acquisition (back office), le pôle parcours client (traitement de leads) et le pôle accompagnement réseau/partenaires (front office).

Accompagner les concessionnaires sur les différents outils du marché

Selon CGI Finance, cette agence digitale répond à trois objectifs majeurs. Le premier est de promouvoir l’offre digitale et les outils de CGI Finance auprès de ses partenaires, à l’image des briques Vivacar (place de marché LOA VO), Vivafi (simulation de financement sur le Web), Téléfi (outil d’acquisition vendeur) ou Vivastock. Le deuxième est « d’accompagner les partenaires sur les différents leviers d’acquisition de leads sur le Web ».

La filiale de la société générale entend notamment accroître sa présence sur les différents outils du marché utilisés par les concessionnaires, comme les sites infomédiaires, les plates-formes CRM ou les agences web. « Nous devons être présents partout où les concessionnaires ont besoin de nous » expose Jean-François Marchand, directeur des partenariats de CGI Finance. Le troisième objectif vise à « promouvoir les nouveaux outils digitaux » de la société, qui permettent de délivrer les informations sur les comportements des clients et d’exploiter de la donnée au service de la performance.

Media Image Image CGI Finance annonce accompagner 40 concessions du top 50 français. CGI

CGI Finance capitalise sur la donnée avec VivaBI

L’inauguration de l’agence digitale s’accompagne également du lancement du projet baptisé VivaBI. « Cette innovation capitalise sur la donnée captée par les solutions déjà existantes (Vivacar, Vivastock, Vivafi, Téléfi...) pour fournir des indicateurs permettant de comparer les performances des partenaires sur le digital, sur la valorisation des voitures en stock (prix de vente et VR), sur la fidélisation et sur le financement ; tout cela par rapport au marché, informe le financeur. L’objectif de VivaBi est d’être une aide au diagnostic afin que nos équipes puissent optimiser les performances de leurs partenaires. » CGI Finance annonce avoir conclu des accords avec 65 % des groupes de distribution du top 100 en France.

En 2022, son activité de financement automobile a représenté un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros, dont 1 milliard repose sur ses accords passés avec les constructeurs (Kia, Hyundai et Porsche principalement) et plus de 2 milliards sur les autres activités (dont le VO à 80 %).