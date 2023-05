Christian Séré-Annichini nommé directeur général de Leasys France La nouvelle société de location de longue durée Leasys, née du partenariat entre Stellantis et Crédit Agricole, a désigné Christian Séré-Annichini pour occuper le poste de directeur général France. Ce dernier était le CEO de Free2Move Lease France depuis 2021.

Depuis le 5 avril 2023, Christian Séré-Annichini occupe la fonction de directeur général de Leasys France. Fruit du rapprochement des activités de Stellantis et de Crédit Agricole, cette nouvelle entité spécialisée dans la location de longue durée multimarque ambitionne de se positionner comme le « leader européen des services de mobilité ».

Depuis 2021, le dirigeant occupait le poste de CEO de Free2Move Lease France. « Notre stratégie est d'offrir des solutions de mobilité innovantes qui permettront aux clients d'avoir la meilleure expérience de mobilité. La location à long terme sera un moteur de la transition vers l'électrification, et Leasys en sera un des leaders », commente Christian Séré-Annichini.

Un début de carrière chez PSA

Diplômé de l’École nationale supérieure d’arts et métiers puis de l’ESSEC Business School en 1993, Christian Séré-Annichini a commencé sa carrière en tant que chef de produit chez PSA Peugeot Citroën, où il a contribué au développement de services de télématique routière. De 2000 à 2003, il évolue au poste de consultant senior au sein du cabinet de conseil McKinsey & Company, pour lequel il a réalisé plus de quinze projets stratégiques dans différents pays. Il rejoint ensuite le secteur des télécommunications et le groupe SFR (2003-2010) en tant que responsable marketing terminaux et cartes SIM, puis responsable nouveau business.

En 2010, Christian Séré-Annichini intègre Vivendi en qualité de directeur développement, où il mène des projets de fusions et d’acquisitions dans plusieurs pays. Deux ans plus tard, Vivendi lui confie le poste de directeur exécutif finance et stratégie de SeeTickets, ainsi que la direction générale de Digitik Group. C’est en 2016 que le responsable revient au sein du groupe PSA, en prenant la direction du département en charge du développement et de la gestion opérationnelle des services de mobilité.