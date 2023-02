Comment Rent A Car améliore la satisfaction de ses clients ? Rent A Car peut se targuer d'afficher un Net Promoter Score (NPS) de 62,88 points à l'issue de l'année 2018, soit une progression significative de 7,25 points par rapport à 2017.

Par Edouard Lavollé

Voir les photos La satisfaction des clients progresse au sein du réseau Rent A Car, composé de 360 agences Rent A Car

Engagé dans une démarche systématique de mesure et d’amélioration de la satisfaction de ses clients depuis 2016, Rent A Car récolte les fruits de cette stratégie avec un NPS (pour « Net Promoter Score ») de 62,88 en 2018.



Un niveau de satisfaction élevé qui peut être imputé à la relation de confiance durable qu’a su instaurer le loueur avec ses clients. Fort de quelque 80 000 avis clients récoltés en près de trois ans, sur la base de 650 000 questionnaires envoyés depuis 2016 (soit un taux de réponse de 12%), Rent A Car perçoit en ces retours positifs de nombreux enseignements, notamment l’importance de traiter très rapidement tout motif de satisfaction ou encore de s’adapter à l’évolution des demandes en respectant le principe clé de la proximité de service.



Notons que pour la mesure de son NPS, Rent A Car a missionné Avis-vérifiés, organisme indépendant agréé et certifié par l’Afnor. La méthodologie suivie par Rent A Car pour récolter l’avis de ses clients repose sur trois principes : fiabilité, transparence et récence.



« Pour Rent A Car, il était légitime que nos clients puissent s’exprimer et attester de la qualité de service que nous nous employons à développer depuis plus de 20 ans dans nos agences. Voir notre démarche saluée par nos clients avec un score NPS de plus de 62,5 en 2018 est, pour notre entreprise, nos collaborateurs et nos franchisés, une belle récompense, car leur satisfaction est plus que jamais au cœur de nos préoccupations », souligne Anne Catherine Péchinot, directeur général délégué de Rent A Car.