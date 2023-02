Covid-19 : le nouveau protocole sanitaire en entreprise Le ministère du Travail a publié le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19. Il doit se substituer au protocole de déconfinement précédemment en vigueur. Voici les points à retenir.

Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, et Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail, ont finalement, le 31 août 2020, présenté aux partenaires sociaux le nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19. Il s’applique depuis le 1er septembre à toutes les entreprises publiques et privées, mais un délai d’une semaine sera permis aux employeurs pour s’approprier ces nouvelles règles et les faire respecter au sein de leur société et vis-à-vis de leur personnel, avant que ne débutent les contrôles.

Cette mise à jour, qui comprend 20 pages, reste complexe et comporte de nombreuses ambiguïtés. Vous pouvez y accéder ici : protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19

Voici les grandes lignes du nouveau protocole sanitaire en entreprise

Port du masque. Le masque est obligatoire dans les lieux de travail clos et partagés (au-delà, donc, des seuls établissements recevant du public). Il ne dispense ni des gestes barrières (lavage des mains, organisation des flux de circulation dans l’entreprise…) ni de la distanciation physique de 1 m entre deux personnes. Il est d’ailleurs précisé que le masque doit être porté, en intérieur comme en extérieur, quand la distance de 1 m ne peut être respectée. Toutefois, plusieurs salariés peuvent se trouver dans un même véhicule, à condition d’être masqués.

Les masques. Ceux à utiliser sont, dans la majeure partie des cas, des masques dits « grand public » (en tissu lavable), sauf pour les personnes présentant un risque de développer une forme grave du virus, qui doivent être équipées de masques chirurgicaux. Les masques sont assimilés à des équipements de protection individuelle (EPI) et doivent par conséquent être mis à la disposition des salariés par les employeurs.

Trois exceptions.1. Dans le cas de bureaux individuels en entreprise, d'ateliers correctement aérés et peu densément occupés et sous réserve du port d’une visière, il sera possible de ne pas porter le masque. 2. Sous certaines conditions, les entreprises pourront procéder à des adaptations pour répondre aux spécificités de certaines activités ou de certains secteurs professionnels et permettre aux salariés de retirer temporairement le masque. 3. Pour les métiers dont la nature même est incompatible avec le port du masque (conférenciers, plateaux télé), des travaux particuliers afin de définir un cadre adapté sont en cours.

Télétravail. Le protocole stipule que le télétravail reste une « pratique recommandée », notamment pour limiter l’affluence dans les transports en commun.



Le CNPA a tenu à souligner, dans une note, « qu’il est inexact de dire que les foyers de contamination les plus importants se situent dans les entreprises » : « On n'y compte en effet, à ce stade, que quelques centaines de clusters sur une population de 1,5 million d’entreprises. Leur écrasante majorité a été exemplaire, en prenant toutes les dispositions nécessaires depuis le début de la crise. Elles continueront à le faire, parce que la santé des salariés passe avant tout et qu’il faut éviter un nouveau confinement, qui serait dramatique pour l’emploi et l’économie du pays. »



