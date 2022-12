Crise des fonderies automobiles : Alvance en cessation de paiement Trois équipementiers automobiles de la Vienne et de l'Indre appartenant à son groupe Alvance ont été les premiers à être déclarés en cessation de paiement vendredi 16 avril 2021, suite aux difficultés du magnat de l'acier Sanjeev Gupta et de la faillite de la banque Greensill.

Selon l'AFP, les deux sites aluminium et fonte des Fonderies du Poitou, à Ingrandes près de Châtellerault, ainsi qu'Alvance Aluminium Wheels, à Diors près de Châteauroux, sont les premières sociétés du groupe du magnat indo-britannique de l'acier à déposer le bilan depuis la chute de la société financière Greensill, à qui le conglomérat doit des milliards d'euros. Elles totalisent 850 salariés. « Cette décision n'affectait pas et n'incluait pas les autres sites d'Alvance, Alvance Aluminium Dunkerque dans le nord de la France, Alvance Aluminium Duffel en Belgique ou Alvance British Aluminium à Lochaber, en Écosse – qui fonctionnaient tous normalement, bénéficiaient de fortes positions sur le marché et avaient des trésoreries positives », a souligné un porte-parole.

Un effort de Renault ?

Un CSE s'est tenu le 15 avril 2021, lors duquel les syndicats ont été informés de l'avancée de la situation par un administrateur judiciaire nommé pour suivre le dossier par le tribunal de commerce de Paris, ville où se trouve le siège d'Alvance, maison-mère de Liberty House, une société du Gupta Family Group Alliance (GFG Alliance), de Sanjeev Gupta. Celui-ci aurait affirmé que les entreprises devraient être placées en redressement judiciaire d'ici la fin du mois. Jean-Philippe Juin, délégué CGT de Fonderies Alu a indiqué à l'AFP que « cela permettra à l'État de garantir la période de transition », tablant également sur un effort de Renault, principal donneur d'ordre des trois entreprises, pour trouver une solution, et notamment d'éventuels repreneurs. Un porte-parole d'ajouter : « Ces trois entreprises sont déficitaires depuis leur acquisition par GFG Alliance (Wheels en mai 2018 et les sites du Poitou en avril 2019). Une grande partie de ces difficultés est liée à des problèmes structurels au sein de l'industrie », comme le déclin du diesel et la concurrence hors-UE. Jusqu'à présent, Liberty Fonte était seule en grande difficulté, sa production de carters pour diesel n'étant plus porteuse. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), actant la fermeture du site prévu en juin 2021, avait été lancé en décembre 2020.

Dernière entreprise à fabriquer des jantes alu en France

De son côté, Liberty Alu avait aussi le groupe au losange comme unique client. L'usine y fabrique des culasses, un marché plus porteur. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire déclarait il y a une semaine : « l n'y a aucune raison que les Fonderies du Poitou, dans le volet aluminium, puissent être pénalisées par la situation financière du groupe Liberty auquel elles appartiennent ». L'AFP rapporte qu'Alvance Aluminium Wheels produit à 60 % pour Renault, et 30 % pour PSA. L'entreprise, qui est la dernière en France à fabriquer des jantes aluminium, souffre de la concurrence de l'étranger. « Bien que les trois sites aient été continuellement soutenus par le groupe – à hauteur de presque 45,5 millions d'euros – pour les maintenir solvables, cette position n'a jamais été durable et n'a pas pu être maintenue après la faillite de Greensill », a résumé le porte-parole d'Alvance. Et d'ajouter : " « la fonderie d'aluminium du Poitou et l'usine de roues de Châteauroux ont toutes deux souffert d'une baisse des commandes et d'une dépendance à l'égard d'un seul client ou d'un petit nombre de clients commandant des volumes insuffisants ». Celui-ci assure que l'unité aluminium des Fonderies du Poitou est elle aussi « toujours déficitaire » malgré des efforts et estime malgré tout « que le site pourrait encore être viable avec plus de temps qu'un processus d'administration peut offrir ».



À l'issue d'une réunion à Bercy mardi avec des élus de la Vienne, une source gouvernementale avait expliqué que l'État accompagnerait « socialement le mieux

possible » les deux entreprises d'Ingrandes et pourrait financer « les périodes de recherches de repreneurs (...) avec, on l'espère, le soutien de Renault ».

« Pour les salariés, c'est une délivrance de sortir de ce groupe-là ; maintenant nos échéances sont courtes, mais on aura pas ces gens-là dans les pattes », a lancé Alain Delaveau, secrétaire CGT à la Fonte et secrétaire du CSE.

