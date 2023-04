Dacia affiche des ventes trimestrielles en hausse de 34 % Dacia a écoulé 171 789 voitures au premier trimestre 2023, soit une croissance de 34,3 %. Portée par les Sandero, Duster et Jogger, la marque brille dans plusieurs pays européens. Ses délais de livraison sont toutefois plus élevés que chez Renault, car ses deux usines tournent déjà à plein régime.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Lancé début 2022, le Jogger est déjà la troisième Dacia la plus vendue derrière les Sandero et Duster, avec 23 330 unités écoulées au premier trimestre 2023. Olivier Duhautoy

Au cours du premier trimestre 2023, Dacia a vendu 171 789 voitures (VP + VU), soit un bond de 34,3 % comparé à 2022. Sandero (68 318 unités, + 26,1 %), Duster (57 660 unités, + 23,9 %) et Jogger (23 330 unités) composent le gros des volumes, ainsi que, dans une moindre mesure, la Spring électrique (14 494 unités). La marque du groupe Renault revendique ainsi une part de marché de 4,6 % en Europe, son plus important débouché, soit une progression de 0,8 point.

Pour Xavier Martinet, directeur marketing, ventes et opérations, Dacia « poursuit sa success story avec des hausses de volumes qui dépassent les 30 % dans [les] pays stratégiques ». Il s’estime également en mesure de « poursuivre cette forte dynamique », notamment grâce au « déploiement de la nouvelle identité de marque » sur les modèles et dans le réseau de distribution, mais aussi à l’aide de « l’élargissement » de l’offre électrifiée et de l’arrivée de la finition Extreme. Ceci, malgré des délais de livraison plus longs que pour la marque Renault car ses deux usines tournent déjà à plein régime. Selon nos informations, les modèles Dacia sont actuellement livrables – en moyenne – en septembre pour toute nouvelle commande, alors que plusieurs modèles du Losange sont disponibles entre mai et juillet.

Une forte progression en Italie, Allemagne, Roumanie et Espagne

La France reste de loin son premier marché avec 38 938 unités écoulées entre janvier et mars (+ 32,6 %), soit une part de 7,6 %. Le constructeur évoque ainsi « un nouveau record en termes de volumes et de part de marché », alors qu’il demeure sur le podium du marché VP, devant Citroën, tout en se félicitant de placer quatre modèles dans le top 10 des ventes aux particuliers : Sandero, Spring, Duster et Jogger.

En dehors de l’Hexagone, Dacia a comptabilisé 25 142 unités (+ 29,7 %) à fin mars en Italie, où sa part de marché VP + VU s’élève à 5,3 % (+ 0,2 point) et où la marque domine « pour la première fois » les ventes à particuliers avec une part de 9,6 %. Notons également une croissance de 30,4 % en Allemagne (16 399 unités, soit 2,2 % du marché), de 81 % en Roumanie (13 651 unités, soit 33,1 % du marché) ou encore de 140,1 % en Espagne (11 650 unités, soit 4,3 % du marché).