Dacia confirme ses bons résultats et sa montée en gamme au premier semestre 2023 Dacia a consolidé au premier semestre 2023 sa position de troisième marque automobile en France. Alors que le réseau poursuit le déploiement de la nouvelle identité visuelle, la marque du groupe Renault appuie sur son image outdoor (ou baroudeur) pour conforter sa montée en gamme.

La marque du groupe Renault, dont les immatriculations grimpent de 24,5 % à fin juin, a été l’un des principaux artisans de la remontée du marché automobile hexagonal en 2023 (+ 15,2 %). Avec une part de marché de 9,1 % (+ 0,7 point), qui atteint même 16,3 % (+ 1 point) sur le canal des particuliers, Dacia est désormais solidement installé sur la troisième marche du podium. Ses quatre modèles affichent des progressions à deux chiffres au cours du premier semestre. La Sandero est plus que jamais la voiture la plus plébiscitée des particuliers en France, tandis que la Spring se positionne comme le deuxième modèle électrique le plus vendu.

Les livraisons de Dacia à fin juin 2023 (NGC-Data®)

Volume Part en % Variation en % Dacia 80 563 9,1 + 24,5 Sandero 35 648 44,2 + 12,7 Duster 17 141 21,3 + 10,1 Jogger 12 682 15,7 + 78,1 Spring 15 083 18,7 + 63,9 Lodgy 9 < 0,1 – 99,2

La production s’améliore trimestre après trimestre.

« Nous sommes plutôt satisfaits de nos résultats sur le premier semestre 2023, alors que le contexte n’a pas été parfait, commente Thomas Dubruel, directeur commercial de Dacia France. Nous avons certes observé un ralentissement de la tendance inflationniste. En revanche, les problèmes de logistique, de transport et d’engorgement dans certains centres ont pesé assez fortement sur les livraisons aux clients. Par ailleurs, la pénurie de semi-conducteurs ne nous a pas permis de produire exactement le nombre de voitures souhaité. Aujourd’hui, ces tensions s’estompent, la production s’améliore trimestre après trimestre, mais nous ne reviendrons pas à une situation normale avant début 2024. »

La firme roumaine avance ainsi des problèmes de logistique et de production pour expliquer son décrochage du mois de juin (– 10,5 %). Pour la commande d’une Dacia début juillet, la livraison sera assurée en novembre ou en décembre 2023, ce qui signifie plus de cinq mois de délai. « Notre portefeuille s’est légèrement dégonflé sur ce premier semestre 2023 car nous sommes parvenus à livrer nos clients de manière plus importante. Mais il reste à un niveau bien supérieur à ce que nous avons connu les années précédentes », affirme Thomas Dubruel.

Le chiffre : 8,5 Sur 10 clients qui roulent en Dacia en France, 8,5 personnes en moyenne rachèteraient une voiture du groupe Renault, d'après le constructeur roumain. Il ajoute que, sur ces 10 mêmes clients, 5 proviennent de la concurrence.

Un mix de 32 % sur le Jogger hybride

Le dirigeant rapporte que la motorisation hybride, déclinée en début d’année sur le Jogger, représente un tiers des commandes du modèle (32 %). Quant au nouveau moteur de 65 ch proposé sur la Spring depuis le mois de juin, la marque avance un « mix déjà assez important ». « Nous constatons que ce n’est plus le prix en tant que tel qui est important aujourd’hui mais davantage le prix relatif par rapport aux concurrents », considère Thomas Dubruel.

Et d’illustrer : « Par exemple, même avec un Jogger hybride à 25 000 €, soit un tarif que l’on n’avait jamais proposé au sein de la marque, le modèle rencontre du succès car la différence reste significative par rapport à la concurrence. En face, vous trouvez des offres de 5 places autour de 30 000-35 000 € et de 7 places autour de 35 000-40 000 €. On retrouve cette même logique avec la Spring dans l’électrique. » Les offres de leasing (LOA et LLD) représentent une part d'environ 40 % des ventes de Dacia en France.

La version Extreme pour affirmer le positionnement outdoor

Dacia a également décliné ces dernières semaines sur l’ensemble de sa gamme sa finition baptisée Extreme, qui remplace les séries limitées. Le constructeur informe qu’il est encore trop tôt pour dégager un mix sur les premières commandes.

Media Image Image La gamme Dacia est proposée depuis plusieurs semaines avec la finition Extreme. Dacia

« Nous sommes très confiants dans notre capacité à réaliser de belles performances avec ce niveau de finition qui colle bien à ce que veut dire la marque. Le positionnement de la marque devient de plus en plus “ outdoor ”. Dacia continue de représenter un achat rationnel, mais avec une touche d’émotionnel qui grandit », soulève le directeur commercial. C’est d’ailleurs dans cette même logique que la marque a souhaité associer son image à l'ultra-trail (UTMB) et annoncé son engagement dans le Dakar en 2025.