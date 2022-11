Dacia conforte sa 4e position sur le marché au 1er trimestre 2022 Non content de conforter sa quatrième position sur le marché français, devant Volkswagen et Toyota, Dacia a vu sa part de marché progresser pour atteindre 8 % au premier trimestre 2022. Thomas Dubruel, directeur commercial pour la France, détaille ces bons résultats.

Par Franck Boittiaux

Voir les photos Thomas Dubruel, directeur commercial Dacia France Etienne Rovillé

Malgré « un marché compliqué, touché en même temps par la crise des semi-conducteurs et une explosion du prix des matières premières », Thomas Dubruel, directeur commercial de Dacia France, peut se réjouir. Avec 29 082 immatriculations enregistrées lors du premier trimestre 2022 (– 5,2 %), la marque du groupe Renault confirme sa quatrième position sur le marché français, acquise en 2021. « La montée de notre marque se poursuit en France », se félicite-t-il, avec une part de marché de 8 % sur le véhicule particulier, soit « quasiment 1 point de plus » comparé au premier trimestre 2021.

Encore plus spectaculaire, le constructeur franco-roumain représente désormais 14,6 % des ventes sur le canal des particuliers avec 24 712 unités, soit 1,2 point de progression sur un an, ce qui le place en deuxième position derrière Renault (15,7 %). Alors que la Sandero reste la voiture préférée des particuliers, le Duster restylé contribue également à cette évolution positive, puisqu’il se classe en quatrième position.



Niveau de commandes « excellent » pour Spring et Duster

Les délais de livraison s’allongent