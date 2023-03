Daimler démarre fort et revoit ses prévisions à la hausse pour 2021 Le groupe allemand Daimler a enregistré un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros au premier trimestre 2021 (+10,2%) et commercialisé 728 609 véhicules dans le monde (+13,1%), de quoi revoir à la hausse ses prévisions de rentabilité pour 2021.

Le groupe Daimler a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021. Les ventes totales du groupe ont augmenté de 13,1 % pour atteindre 728 600 unités (voitures, utilitaires et camions), une hausse que le constructeur allemand attribue « à la reprise de l'économie mondiale combinée à un portefeuille de véhicules attractifs ». Les ventes de voitures particulières et d’utilitaires ont été particulièrement dynamiques. Les marques Mercedes-Benz et Smart (Mercedes-Benz Cars) ont commercialisé 538 869 automobiles dans le monde (+ 14,5 %), dont 208 100 unités en Chine (+ 58 %), 182 100 en Europe (– 3,8 %) et

72 800 aux États-Unis (+ 6,3 %).

Daimler : 728 609 unités (+ 13,1 %)

Mercedes-Benz Cars : 538 869 (+ 14,5 %)

Mercedes-Benz Vans : 88 418 (+ 16 %)

Daimler Trucks : 97 585 (+ 6 %)

Daimler Buses : 3 737 (– 27 %)

Des vents porteurs venus de Chine

« Les livraisons, le chiffre d'affaires et les bénéfices ont augmenté de manière significative, notamment grâce à des vents porteurs en Chine, à un mix produit solide et à des prix favorables, soutenus par des améliorations de la performance industrielle et une maîtrise des coûts, expose Harald Wilhelm, directeur financier de Daimler. Après ce début prometteur, nous sommes très confiants dans notre capacité à maintenir le rythme pour améliorer durablement nos marges et, dans le même temps, élargir notre gamme de véhicules électriques.»

Mercedes-Benz Cars & Vans : 26,886 milliards d’euros (+ 16 %)

Mercedes-Benz Cars & Vans : 8,665 Mds € (– 1 %)

Daimler Mobility : 6,966 Mds € (– 2 %)

Un impact de la pénurie de composants au 2e trimestre

