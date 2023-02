De lourdes pertes pour l'industrie auto en cas de Brexit sans accord Selon vingt-trois organisations automobiles européennes, qui réclament un « ambitieux accord de libre-échange », un Brexit sans accord provoquerait des pertes commerciales de près de 110 milliards d'euros jusqu'en 2025.

La crise sanitaire avait quelque peu relégué au second plan les affres liées au Brexit. Vingt-trois associations automobiles européennes ont uni leurs forces pour rappeler combien la menace qui pèse sur l’industrie automobile européenne est lourde. Ils réclament « la conclusion, sans plus tarder, d’un ambitieux accord de libre-échange » et rappellent qu’un échec des négociations sur un accord post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni aurait un impact catastrophique sur le secteur. « Les négociateurs des deux côtés doivent maintenant tout mettre en œuvre pour éviter le « no deal » à la fin de la période de transition, qui, selon de nouveaux calculs, occasionnerait des pertes commerciales combinées entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni d'une valeur allant jusqu'à 110 milliards d'euros jusqu'en 2025 ». Ce manque à gagner viendrait s’ajouter aux 100 milliards d'euros de pertes de production estimées par la filière en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus.



Des taxes douanières de 10% pour les voitures

Faute d'un accord commercial avant le 31 décembre 2020, l'UE et le Royaume-Uni seraient contraints de commercer selon les règles de l'OMC, qui prévoient 10% de taxes douanières sur les voitures et jusqu'à 22% sur les fourgons et les camions.« De telles taxes, bien plus élevées que les petites marges de la plupart des constructeurs, devraient très certainement être répercutées sur les consommateurs, rendant les véhicules plus chers, réduisant le choix et affectant la demande. Les équipementiers automobiles seront également frappés par ces taxes, qui vont rendre la production plus coûteuse et entraîner davantage d'importations de pièces en provenance d'autres pays compétitifs », estiment les organisations signataires. Pour les voitures et les utilitaires, une réduction de la demande résultant d’une taxe douanière de 10% pourrait provoquer la perte de production de quelque trois millions d'unités au sein des usines de l'Union Européenne et du Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années, avec 52,8 milliards d'euros de perte pour les sites britanniques et 57,7Mds€ pour ceux basés dans l'UE.

Selon le cabinet IHS Markit, la production automobile en Europe des 28 devrait s’établir à environ 13,34 millions d’unités en 2020, soit une chute de 24,7% par rapport à 2019. Environ 950 000 véhicules devraient être fabriqués au Royaume-Uni, soit une baisse de 30,3%.



