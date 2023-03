Des bénéfices records pour les concessionnaires automobiles américains Selon les données de la l'Association nationale des distributeurs automobiles (NADA), les bénéfices du concessionnaire automobile américain moyen se sont envolés en 2021, pour atteindre 3 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l'année, contre 1,3 million en 2020.

Aux États-Unis, la pénurie de semi-conducteurs nuit à la production des constructeurs automobiles, mais pas à la rentabilité des concessionnaires. Selon les données de l’Association nationale des distributeurs automobiles (NADA), les revenus des concessionnaires américains atteignent des niveaux records en 2021, avec une marge brute moyenne en hausse de 65 % sur les voitures neuves et de 36 % sur les voitures d’occasion.

La NADA révèle ainsi que le bénéfice net avant impôts du concessionnaire automobile américain moyen a atteint 3 millions de dollars entre janvier et septembre 2021, contre 1,3 million en septembre 2020 et 2,1 millions sur l’ensemble de l’année 2020.



Le prix de vente moyen des VN en hausse de 7,1 %

