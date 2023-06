Deux ans après son éviction, Renault réintègre l’indice boursier CAC 40 ESG Après en avoir été exclu par le conseil scientifique d’Euronext en septembre 2021, Renault va réintégrer l’indice boursier CAC 40 ESG à compter du 16 juin 2023. Le constructeur rejoindra Forvia, Michelin et Valeo dans cet indice stratégique, dont la performance est meilleure que celle du CAC 40.

En parallèle du CAC 40, l’indice phare de la Bourse de Paris, le groupe Renault va faire son retour, à partir du 16 juin 2023 après la clôture des marchés, au sein de l’indice CAC 40 ESG. Environ deux ans après son éviction par le conseil scientifique d’Euronext (en septembre 2021), le Losange rejoindra ainsi Forvia, Michelin et Valeo, les trois autres représentants de l’industrie automobile de ce nouvel indice boursier. En effet, Stellantis en avait été exclu en septembre 2022, un an après Renault.

Dans un communiqué, Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, se félicite de cette « reconnaissance », qu’il considère comme étant « le résultat d’un engagement fort » de ses équipes et d’une « dynamique accélérée avec le lancement [du] plan Renaulution ». Il ajoute que cette réadmission au sein de l’indice boursier « salue les résultats 2022 de notre stratégie ESG qui repose sur trois piliers : l’environnement, l’inclusion et la sécurité ». Le Losange profite de l’occasion pour réaffirmer sa volonté d’atteindre la neutralité carbone en Europe en 2040 et dans le monde à l’horizon 2050, mais aussi celle de former 20 000 salariés d’ici à 2025, ou encore d’améliorer la sécurité de ses véhicules via une feuille de route technologique.

Un signal positif avant l’introduction en Bourse d’Ampère

Créé en mars 2021 pour mettre en valeur les 40 entreprises (parmi le CAC Large 60) cotées à la Bourse de Paris affichant les meilleures pratiques en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance, l’indice CAC 40 ESG voit sa composition revue tous les trimestres par un comité scientifique indépendant. Mandaté par Euronext, ce dernier est composé de membres anonymes pour éviter les pressions externes. En cas d’inclusion ou d’exclusion de l’indice, ce conseil n’a pas à indiquer les raisons de ses choix. L’opérateur Euronext indique simplement s’appuyer sur les notations ESG d’une agence appartenant à Moody’s (Vigeo Eiris), qui utilise les méthodologies du label ISR (investissement socialement responsable), en conformité avec le Pacte mondial des Nations unies, mais aussi avec le cadre réglementaire de l’Union européenne en la matière.

En tout cas, avec la multiplication des fonds d’investissement prenant en compte les critères ESG et ISR, faire partie de cet indice boursier revêt une importance stratégique, puisque ses performances s’affichent meilleures que celles du CAC 40. Depuis le 1er janvier 2023, le CAC 40 ESG a en effet progressé de 13,7 %, contre 11,1 % pour le CAC 40. Cela prend encore plus de sens à l’heure où le groupe Renault cherche à attirer les investisseurs avant l’introduction en Bourse, prévue au second semestre 2023, de sa future filiale Ampère dédiée à l’électrique.