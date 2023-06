Dieselgate. L’ancien P-DG d’Audi condamné mais dispensé de prison Jugé en Allemagne dans l’affaire du Dieselgate, Rupert Stadler, l'ancien P-DG d'Audi, a été condamné à 21 mois de prison avec sursis. Le tribunal régional de Munich soumet également l’ancien patron du constructeur automobile allemand à une amende de 1,1 million d’euros.

Volkswagen a reconnu avoir équipé 11 millions de moteurs diesel d'un logiciel de trucage.

La justice allemande a rendu son verdict, mardi 27 juin, dans le procès pour délit de fraude par omission, ouvert en septembre 2020 à l'encontre de Rupert Stadler, ex-patron d'Audi entre 2007 et 2018. Incriminé dans cette affaire du Dieselgate, l'ancien P-DG du constructeur automobile allemand a eu, selon le jugement, « au plus tard en juillet 2016 une connaissance établie de l’installation de logiciels illégaux » sur des modèles des marques Volkswagen et Audi. Il n’a cependant pas « pris les mesures nécessaires pour cesser leur commercialisation. » Rupert Stadler a donc été condamné à 21 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1,1 million d'euros. Cité par l’AFP, le porte-parole du tribunal munichois estime que les aveux tardifs de Rupert Stadler, intervenus en mai 2023, sur son rôle dans l'affaire lui ont permis d’éviter une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.

La justice allemande a également rendu son verdict pour les deux co-accusés de Rupert Stadler. Ces derniers ont avoué avoir manipulé des moteurs de véhicules afin que les valeurs légales de gaz d’échappement soient respectées pendant les tests. D’un côté, Wolfgang Hatz, ancien directeur technique chez Audi et Porsche, a écopé d’une peine de deux ans de prison avec sursis et d’une amende de 400 000 euros. De l’autre, son bras droit chez Audi, Giovanni Pamio, est condamné à 21 mois de prison avec sursis assortis d'une amende de 50 000 euros.

D’autres volets judiciaires en cours

De son côté, le groupe Volkswagen a reconnu avoir, dès 2015, doté 11 millions de moteurs diesel de type EA 189 d’un logiciel capable de les faire apparaître comme moins polluants lors des tests en laboratoire et sur route. Le constructeur a ainsi été contraint de payer plus de 30 milliards d'euros en remboursements, dédommagements et frais judiciaires, dont une majorité aux États-Unis, d’où sont parties les premières accusations. Selon le jugement du tribunal régional de Munich, Rupert Stadler a causé des dommages à hauteur de 41 millions d’euros liés à la commercialisation à tort de près de 17 000 véhicules diesel entre 2016 et 2018. L’ancien dirigeant a concédé 4,1 millions d’euros de dommages au groupe Volkswagen.

Enfin, le jugement de Rupert Stadler ne sonne pas la fin des procès liés au scandale du Dieselgate. Depuis 2021, quatre anciens responsables de Volkswagen accusés de fraude sont jugés au tribunal de Brunswick (Allemagne). Des audiences sont prévues jusqu'en 2024. En parallèle, d'autres informations judiciares sont ouvertes. En France, la cour d'appel de Paris a confirmé en mars dernier la mise en examen pour tromperie aggravée de Volkswagen, à côté des constructeurs Renault, Peugeot, Citroën et Fiat-Chrysler.

