Distribution auto. Les mouvements dans les réseaux en juillet et août Les constructeurs automobiles BMW, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Renault et Volkswagen ont fait état de développements, mais aussi de fermetures au sein de leurs réseaux de distribution en juillet et août 2022. Le groupe Nation a notamment cessé de distribuer Renault en Île-de-France.

Benoît Landré Par

Voir les photos La concession historique Renault-Dacia de Paris Picpus, appartenant au groupe Nation, a fermé ses portes cet été

BMW

Les concessions BMW et Mini de Caen, Caen-Hérouville et Deauville, détenues par Francis Pautric, sont officiellement tombées dans l’escarcelle du groupe GCA (David Gaist) le 1er juillet 2022. La reprise des sites de Philippe Delahousse (Calais, Dunkerque, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer) par le groupe Lempereur a également été actée début juillet. Par ailleurs, le rachat des affaires de la société Auvergne Auto (Aurillac et Saint-Flour) par le groupe Grim sera entériné le 30 septembre 2022.



Le site réparateur agréé de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), dirigé par Pierre et Josette Chamaraud, a été cédé à Ophélie Desautel et Guillaume Thuret. Cette cession était prévue depuis quatre ans dans le cadre d’une passation familiale approuvée par BMW France en 2018.



Le constructeur annonce également une réorganisation capitalistique au sein du groupe Levotre, distributeur BMW et Mini à Clermont-Ferrand, Vichy et Montluçon. Christian Coulot, actuellement directeur de plaque, devient l’investisseur majoritaire et signataire des contrats.



Hyundai

L’entité Ellipse Automobiles, appartenant à BPM Group, a repris le 8 juillet les activités de distributeur et réparateur agréé Hyundai à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). La marque coréenne y était représentée par la société VS Automobiles, dirigée par Vincent Marani. Il s’agit de la sixième concession Hyundai pour BPM Group, dont la troisième en Île-de-France avec celles d’Issy-les-Moulineaux et du Kremlin-Bicêtre.



Kia

Mazda

Depuis le 16 août 2022, le groupe Elypse Autos distribue la marque nippone dans une nouvelle concession (Ligne bleue automobiles), exclusive, à Mulhouse. L’opérateur distribue également Mazda à Colmar et Belfort.

Nissan

Les groupes Bymycar et Miniconi ont ouvert cet été des sites réparateurs agréés pour la marque Infiniti, respectivement à Nice et à Furiani (Haute-Corse).

Renault-Dacia

C’est une page qui se tourne pour la marque au losange dans Paris intra-muros, ainsi que pour le groupe Nation. Les concessions Renault et Dacia de Paris Picpus et de Fontenay-sous-Bois ont définitivement fermé leurs portes en juillet. Le groupe Nation sort donc du réseau Renault, dont il était un représentant historique en Île-de-France, notamment à travers son vaisseau amiral du 12e arrondissement dans lequel il a organisé pendant longtemps son Salon consacré aux véhicules d’occasion (il y distribuait aussi Nissan et Mitsubishi). L’opérateur continue de représenter les panneaux des marques du groupe FCA, Honda et Nissan. Fondé en 1937 par Joseph Marani, le groupe est depuis 2018 détenu par la Société de participation nation (SPN).



Toujours à Paris, la filiale Renault Retail Group a fermé cet été son site de Paris Étoile, situé boulevard de Courcelles.

Volkswagen

Dans la commune de Plabennec (Finistère), la famille Le Bec a racheté le site réparateur agréé Volkswagen, qui était exploité par Christian Jacq. Le constructeur annonce la fermeture du site distributeur « Full Function secondaire » de Péronne (Somme), appartenant au groupe Gueudet.