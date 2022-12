Distribution automobile. État des lieux des réseaux en France Le nombre de points de vente de même que celui des investisseurs s'est contracté en France en 2020. Plusieurs opérateurs ont entamé une diversification de leurs activités quand d'autres ont été séduits par les arguments de la marque chinoise MG, dont le maillage s'étend rapidement. Analyse.

L’enquête réalisée par L’argus depuis plusieurs années, sur la base des chiffres communiqués par les constructeurs (seul Smart ne l’a pas fait cette année), révèle pour la troisième année consécutive une réduction totale du nombre de points de vente en 2020. Les réseaux de distribution de 32 marques automobiles (Renault-Dacia et Jaguar Land Rover étant comptées comme une seule marque dans ce dossier) ont été passés au crible cette année. Comme l’an passé, nous y avons intégré ceux de Fiat Professional et de Volkswagen Utilitaires. Au total, 13 536 points de vente de marques automobiles étaient recensés en France au 1er janvier 2021, soit une perte de 168 sites par rapport à la même date en 2020, sur un périmètre sensiblement identique.



Il convient de rappeler que chaque constructeur communique son nombre de points de représentation mais que certaines concessions abritent parfois deux ou trois marques. Par conséquent, ce chiffre de 13 536 ne peut correspondre au nombre exact de sites physiquement (ou d’adresses) implantés en France. À la lecture des chiffres, on constate que cette érosion globale émane principalement des agents de marques. Une tendance que l’on observe depuis de nombreuses années déjà. Le nombre de succursales des constructeurs (– 36) a également diminué en 2020 au bénéfice d’opérateurs privés. D’ailleurs, il ressort que le nombre de concessions (sites principaux + sites relais), détenues par des groupes de distribution, a augmenté en 2020 par rapport à 2019 (+54).



« Pour Subaru, nous n’avons pas eu d’actualité produits en 2019 et en 2020, ce qui est le nerf de la guerre, peu de nouveaux concessionnaires ont donc été nommés, informe Hervé Collignon, président des deux marques pour la France. Nous avons surtout cherché à conserver le plus possible nos meilleurs représentants. La stratégie du réseau Subaru est de tenir jusqu’en 2022 et l’arrivée des nouveaux produits (dont un 4x4 électrique conçu avec Toyota). Nous avons un parc roulant de 12 000 voitures en France, une clientèle fidèle et captive, et l’activité après-vente permet à nos distributeurs de tenir. Depuis 2019, j’accepte que certains relèvent un petit peu les rames sur le business VN car nous traversons le désert sur le plan produits et nous sommes impactés au niveau des malus, mais à la seule condition qu’ils continuent d’assurer un excellent service après-vente. Un client qui nous écrit pour signaler qu’il a été mal accueilli à l’atelier ou surfacturé, c’est grave, et cela nécessite une action immédiate vis-à-vis du concessionnaire concerné. Pour SsangYong, qui se travaille de manière un peu différente de Subaru, nous sommes dans une logique de redéploiement et du renforcement du réseau, avec notamment l’arrivée d’un modèle électrique en septembre. Mais je suis incapable de me projeter sur un nombre de points de vente en fin d’année ».