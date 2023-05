Distribution automobile. Les mouvements dans les réseaux en avril 2023 Des opérations se sont concrétisées ou ont été officialisées dans les réseaux de distribution des marques automobiles BMW, Kia, Mazda, Nissan Suzuki, Volvo et Volkswagen et du groupe Stellantis en avril 2023.

BMW

Le constructeur allemand informe que le site réparateur agréé de Morlaix (Finistère) devient une base arrière après-vente Fast Lane Next (standards APV allégés) du site de Brest (BMW Ouest Motors).

Le site réparateur agréé de Dieppe (Seine-Maritime) devient lui aussi une base arrière après-vente Fast Lane Next de la concession de Rouen (groupe Horizon).

Par ailleurs, le groupe dirigé par la famille Iacopinelli (Axxia) a transféré son activité Mini au sein du site BMW de Bourges (Cher). L’ancienne concession Mini sera consacrée à la distribution de motos sous la marque BMW Motorrad.

Kia

Adhérente Bosch Car Service, la société Ball dépannage, dirigée par Jean-Philippe Tanguy, a été nommée réparateur agréé Kia dans la ville de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges).

A la suite de la reprise des affaires Hamon Automobiles, le groupe Cobredia est le nouveau signataire de l’activité Kia à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).

Mazda

Le groupe Clim est depuis le 12 avril le nouveau distributeur de la marque japonaise à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à la suite de la reprise des parts de la société Bab Motors. L’entité dirigée par Romain Ripert commercialise également Mazda à Pau et Tarbes.

McLaren

McLaren Automotive a étendu sa présence en France avec la nomination en mars d’un partenaire à Lyon. Située sur le boulevard Lucien Sampaix à Saint-Fons, la concession est exploitée par la société Symbol Cars by Delorme. Dirigée par Justin Delorme, celle-ci distribue également la marque Maserati. McLaren Lyon va d’abord opérer à partir d’un centre de vente temporaire. Le nouveau showroom, qui intégrera la dernière identité de marque de McLaren, devrait ouvrir ses portes au courant de l’année 2023.

Il s’agit du 39e concessionnaire nommé dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). La marque de luxe est également distribuée par LS Group à Paris et par BPM Group à Monaco.

Nissan

La marque nippone confirme le rachat des concessions de la famille Delieuvin par le groupe Maurin. L’opération concerne les sites de Marseille Nord, Marseille Est (Bouches-du-Rhône), Toulon Ouest, Toulon Est, Fréjus et Draguignan (Var)

Stellantis

La marque Peugeot confirme la reprise de la concession de Guéret (Creuse) au 1er avril 2023 par le groupe Dubreuil. Celle-ci fait partie des affaires des marques de Stellantis cédées par Stéphane Michel à l’entité dirigée par la famille Dubreuil.

Plusieurs opérations se sont concrétisées dans les réseaux des marques ex-FCA en avril. Le groupe Polmar s’est notamment développé avec Alfa Romeo et Jeep, tandis que Guillerminet est entré dans les réseaux Fiat et Abarth.

Par ailleurs, des opérations d'envergure sont en cours entre les groupes Gemy et Chopard dans le Var et Car Avenue et Grand Est Automobiles en Alsace.

Suzuki

La marque nippone confirme la reprise de l’activité de distributeur à Auxerre par le groupe Guyot. Ce dernier fait son entrée dans le réseau Suzuki. La marque était commercialisée dans la ville par la société Premium II Automobile appartenant à Abdelkrim Knioine. A Auxerre (Yonne), la concession Suzuki jouxte le point de vente Renault et Dacia du groupe Guyot.

Richard Drevet s’est de son côté renforcé avec la marque en reprenant le panneau à Vienne (Isère) à la société Rhonalp Auto. Il s’agit du premier développement en dehors du Rhône pour le dirigeant lyonnais et de son quatrième point de vente Suzuki (avec Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune).

Volkswagen

Le groupe allemand confirme la reprise en avril 2023 des affaires Chambéry Automobiles du groupe Rouyer par le groupe DBF. Ce dernier distribue désormais la marque allemande à Arveyres, La Teste-de-Buch, Lormont, Mérignac et Villenave-d’Ornon (Gironde).

Volvo

Le groupe Sofilio a acté le 1er avril 2023 la reprise de la concession Volvo Atlanten de la Roche-sur-Yon et du site de Challans dédié à l’après-vente. Cet ensemble emploie huit collaborateurs et représente près de 300 VN et VO par an et un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros. Ces deux affaires étaient détenues par Franck Peslerbe (Océane Automobiles), qui représente également les panneaux Hyundai, Mazda, Mitsubishi et Suzuki.

Il s’agit du septième point de vente Volvo pour l’entité dirigée par Lionel Rouyer, et le premier en Vendée. La direction de la concession a été confiée à Éric Benoit, qui dirige actuellement l’activité Volvo à Nantes et Guérande.