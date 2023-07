Distribution automobile. Les mouvements dans les réseaux en juin 2023 Plusieurs mouvements se sont concrétisés dans les réseaux des marques BMW, Jaguar Land Rover, Mazda, Nissan, Peugeot, Skoda et Toyota en juin 2023. On notera l’entrée du groupe Grim dans le réseau Mazda, le développement du groupe Cheli avec Toyota ou le rachat d'une affaire Peugeot par Pellet.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Cheli a repris les concessions Toyota de Sens, Auxerre (en photo) et Avallon, qui appartenaient à la famille Foucher. DR

BMW

Les groupes de distribution Mery et Panel ont décidé d’amorcer un rapprochement opérationnel en 2023. Les deux acteurs se sont notamment associés à 50-50 pour racheter la concession du Mans (Sarthe) au groupe Legrand.

Le constructeur allemand rapporte que le groupe Horizon a transféré l’activité Mini de Rouen au sein de son site principal BMW.

Par ailleurs, le groupe GCA va déménager son site de Niort (Deux-Sèvres) et investir sa nouvelle concession le 26 juillet.

Jaguar Land Rover

Le constructeur informe que le groupe Palau a fermé mi-juin sa concession de Bordeaux. L’opérateur ne fait plus partie du réseau Jaguar Land Rover. Les deux marques y sont distribuées par le groupe Auto Réal.

Mazda

Le groupe Grim a ajouté une nouvelle marque automobile à son portefeuille après la reprise des parts de la société Drome Provence Automobile, à Montélimar (Drôme). Celle-ci est dirigée par Patrick Sarmeo. Grim, qui couvre déjà la ville avec les marques Ford, BMW et Mini, continue d’exploiter l’activité Mazda dans les mêmes locaux. Le constructeur nippon précise que le site véhicules neufs et après-vente et la société exploitante (Drome Provence Automobile) sont inchangés.

Nissan

La marque de l’Alliance confirme la reprise du groupe Roger par Lempereur. Le site de Béthune (Pas-de-Calais) cesse ainsi ses activités, tandis que le groupe dirigé par Jean-Paul Lempereur déménage le panneau Nissan de Bruay-la-Buissière à Beuvry (Pas-de-Calais). Le groupe Roger ne fait plus partie du réseau Nissan.

Par ailleurs, le groupe Eden Auto a déménagé en juin son site principal d’Auch (DNA Automobiles) à proximité de sa concession Renault-Dacia, à l’est de la ville.

Peugeot

Le groupe Emil Frey a cédé sa concession de Romans-sur-Isère (Drôme) au groupe Pellet, distributeur Citroën dans le département (Bourg-de-Péage), et son point de vente de Valence (Drôme) à la famille Tracol.

Le groupe Chopard a acté en juin le rachat des concessions Peugeot de Draguignan et de Fréjus (Var), qui étaient exploitées par Gemy.

Skoda

Distributeur Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Citroën et Toyota à Lannion (Côtes-d'Armor), le groupe Cobredia y représente désormais la marque Skoda avec une concession full function. L’opérateur breton a également ouvert un site réparateur agréé Skoda à Morlaix (Finistère).

Toyota

Le groupe dirigé par Nicolas Cheli a conclu le rachat des concessions Toyota de Sens, Auxerre et Avallon (Yonne), qui étaient détenues par la famille Foucher. Le groupe Cheli renforce ainsi sa position dans le réseau de la marque nippone, qu’il distribue à Chenôve (avec Lexus), Dijon, Beaune (Côte-d’Or) et Chaumont (Haute-Marne). Avec cette cession, le groupe Foucher, fondé en 1971, se retire de la distribution automobile.

Le constructeur nous informe par ailleurs de l’ouverture d’un site relais service à Boulogne-Billancourt (groupe Team Colin).

Volkswagen Group

Bymycar a acté à la fin du mois de juin le rachat des concessions Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Skoda et Smart appartenant au groupe Lombardot. Il conforte ainsi sa présence dans le sud-est de la France. Élise Potola, déjà en charge de Mercedes-Benz et Smart pour Bymycar Côte d’Azur et Bruxelles, est désormais responsable de ces marques dans le Var. Celles du groupe Volkswagen sont placées sous la responsabilité de Gioni Nicastro, directeur Volkswagen Bymycar pour le Vaucluse et le Var.