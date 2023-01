Distribution automobile. Les mouvements dans les réseaux en mai 2022 Les réseaux de distribution des marques FCA, Kia, Mitsubishi, Nissan, Suzuki et Volkswagen ont connu quelques mouvements au cours des dernières semaines.

FCA

Le groupe italien nous informe de la cessation d'activité du Garage Ligner (groupe Hess), à Sélestat (Bas-Rhin), pour les marques Fiat et Fiat Professional. Ce secteur est désormais rattaché à la concession de Strasbourg. À Valenciennes (Nord), le groupe Priod a repris les panneaux Fiat et Abarth au groupe SAIP II, dirigé par Axel Granjon. Il distribue les deux marques au sein du site Opel de Saint-Saulve. À Chaumont (Marne), le groupe JMJ Automobiles, dirigé par la famille Dubois, a été nommé distributeur Fiat et Jeep (Lingon Garage). L’opérateur est déjà présent dans la ville avec la marque Citroën.



À Paris, le groupe Nation, dirigé par Benoît Mercat, a déménagé sa concession Centre Automobile Bizot Nation (Cab Nation) rue de Picpus dans le 12e arrondissement. Il y distribue les marques Fiat et Jeep mais a arrêté les activités pour Fiat Professional et Alfa Romeo.



Kia

À Buchelay (Yvelines), le constructeur coréen nous informe que la société Orlandi a fermé son point de vente Kia Buchelay Motors. La marque coréenne y est désormais distribuée par le groupe Rousseau. Carl Orlandi, qui distribue Opel dans la ville, avait déjà cédé en 2019 ses affaires Opel, Suzuki et Kia de Chambourcy à la famille Rousseau.

Mitsubishi

Déjà présent à Pau et à Tarbes avec la marque nippone, le groupe Eden Auto se développe avec un troisième site à Bayonne. La société Almar Automobiles, dirigée par Vincent Marani, a été nommée distributeur Mitsubishi à Gonesse (Val-d’Oise). L’entité Espace Davis a ouvert un point de vente à Evreux (Eure), le second pour l’entité dirigée par Philippe Met après celui de Mantes-la-Jolie.



Nissan

La marque confirme la reprise du secteur de Saint-Ouen-l’Aumône, Saint-Gratien, Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise) et de Sartrouville (Yvelines), couvert ces dernières années par le groupe Neubauer, par l’entité dirigée par la famille Rousseau. Le site de Sartrouville est une annexe consacrée à l’après-vente.



Le constructeur informe par ailleurs que le groupe Peyrot a déménagé sa concession Nissan de Brive-la-Gaillarde.



Porsche

Le groupe RCM, dirigé par Ronan Chabot, a ouvert à Bayonne le premier centre Porsche en France arborant la nouvelle architecture de la marque allemande. Inauguré le 19 mai, en présence de Marc Meurer, président de Porsche France, cet écrin bâti sur un terrain de 4 345 m² s’articule autour d’un showroom de 645 m 2 et d’une aire de 470 m² dédiée à l’après-vente. Le centre de Bordeaux du groupe RCM adoptera la nouvelle signature visuelle de la marque allemande dans les prochains mois.



Suzuki

Le groupe Amplitude a acté la reprise du garage Jacquey, distributeur Suzuki à Nevers (Nièvre). Cette concession historique était dirigée par Dominique Auzel. L'opérateur multimarque est présent à Nevers avec les marques Ford, Kia et l’enseigne Easy VO. Il s'agit du troisième site Suzuki pour Amplitude (avec Garges-lès-Gonesse et Saint-Maximin)

Volkswagen

Le constructeur allemand rapporte l’ouverture d’un site secondaire distributeur « Full Function » à Lomme (Fleet Center Volkswagen, VP/VU), dans le Nord. Celui-ci est exploité par le groupe Valauto, dirigé par Jean-Dominique Roger.