Distribution automobile. Les mouvements dans les réseaux en mai 2023 Parmi les opérations rapportées par les constructeurs automobiles en mai 2023, soulignons la reprise des concessions Audi et Volkswagen de l’Allier par le groupe Suma, le rachat de l’affaire Peugeot de Verdun par Féline Auto ou encore la création de deux sites Suzuki par Michel Maggi.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Suma a acté début juin la reprise des affaires Volkswagen de Vichy et de Moulins, dans l'Allier. DR

Audi

Le groupe Suma a acté le 1er juin 2023 la reprise de la concession de Vichy (Allier), qui était exploitée par la filiale Volkswagen Group Retail France. Il s’agit du quatrième point de vente Audi pour l’entité dirigée par Richard Vives, avec ceux de Nevers, Chalon-sur-Saône et Mâcon. Cette opération avait fait l'objet d'une notification sur le site de l'Autorité de la concurrence en avril dernier.

À lire aussi Le groupe Suma veut s'étendre dans l’Allier avec deux affaires reprises à VGRF

Peugeot

Le constructeur informe que Féline Auto a conclu le 31 mai 2023 le rachat de la concession de Verdun (Meuse). Celle-ci appartenait au groupe Louis, distributeur Opel et Toyota dans la Meuse et la Haute-Marne. Dirigé par Thibault Lelievre, le groupe Féline Auto distribue également Peugeot dans le département, à Bar-le-Duc. Il est aussi implanté avec la marque au lion à Saint-Dizier (Haute-Marne) et à Vitry-le-François (Marne). L'opérateur représente les panneaux Citroën et DS à Saint-Dizier, ainsi que celui de Volkswagen à Bar-le-Duc et Saint-Dizier.

À lire aussi Les mouvements dans les réseaux de distribution des marques FCA en mai 2023

Kia

Le groupe Eden Auto a déménagé sa concession Kia de Langon (Gironde) route de Bazas, au sud de la ville. Le point de vente répond à la nouvelle charte de la marque sud-coréenne.

Mercedes-Benz

Le constructeur allemand nous apprend que le groupe Met a cessé à la date du 1er mai 2023 son activité de distributeur de véhicules utilitaires au sein de son établissement de Dreux (Eure-et-Loir). Ce site conserve l’activité de réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires, ainsi que la distribution et la réparation de la gamme de voitures particulières.

Le groupe Bernard va déménager le 13 juin son établissement SVI 69 de la commune de Saint-Georges-de-Reneins à celle d’Arnas, dans le département du Rhône. Ce nouveau site adoptera les standards MAR2020 du groupe allemand.

Suzuki

Le groupe Maggi a été nommé en mai distributeur Suzuki à Aubenas (Ardèche) et à Bollène (Vaucluse). Dans les deux villes, la marque nippone est associée à Opel. L’entité dirigée par Michel Maggi représente également le logo Suzuki à Annonay (Ardèche) et Montélimar (Drôme).

Toyota - Lexus

En avril, le groupe Hess a ouvert à Sarreguemines (Moselle) un site Toyota Contact.

À Mont-de-Marsan (Landes), où il distribue la marque Toyota, le groupe Clim a ouvert un corner pour la marque Lexus.

Volkswagen – Volkswagen Utilitaires

En plus de la marque Audi (voir plus haut), le groupe Suma s’est porté acquéreur de la concession VGRF de Vichy (JMC Autos), ainsi que du site secondaire de Moulins. Ces deux affaires distribuent les marques Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires.

À Ris-Orangis (Essonne), la société Jean Gitton a fermé son site de réparateur agréé Volkswagen.