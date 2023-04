DS France nomme son nouveau patron Pour remplacer Jacques-Édouard Daubresse, en poste depuis moins de deux ans, le groupe automobile Stellantis a confié le 1er juin 2022 la direction de sa marque DS en France à Joël Verany.

DS Automobiles France a un nouveau directeur depuis le 1er juin 2022. Alors que Jacques-Édouard Daubresse a été nommé à la tête de la direction du Groupement des concessionnaires d'automobiles Peugeot (GCAP) et d'Unicap, la jeune marque du groupe automobile Stellantis (PSA-FCA) a accueilli Joël Verany à la tête de la direction pour le marché français. À l’occasion de cette nomination, Béatrice Foucher, directrice générale de DS monde, a remercié son prédécesseur « pour sa contribution au service de la marque depuis 2020 » et s’est dit « heureuse d’accueillir Joël Verany au poste de directeur DS France. Son expertise automobile au plus près des clients et du réseau de distribution (il fut tour à tour zone manager, directeur de points de vente et spécialiste ventes et marketing) constitue un atout majeur pour consolider les performances commerciales de DS. Son expérience internationale en Inde à travers la mise en place d’un écosystème commercial, marketing et de distribution innovant mixant relation physique et digitale servira sans aucun doute le développement de DS en France, marché majeur pour la marque ». Le nouveau promu a rejoint le comité de direction du groupe Stellantis France et travaillera en étroite collaboration avec Guillaume Couzy, country manager.

Patron de Citroën en Inde, Joël Verany revient diriger DS en France

Diplômé de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ParisTech), Joël Verany a commencé sa carrière en tant que consultant financier en 1998. Trois ans plus tard, il intègre les équipes du constructeur PSA et s’installe au poste d’analyste financier au sein de la division automobile. En 2005, il est nommé pour occuper le siège de zone manager de la région Sud-Ouest pour la marque Peugeot, puis des points de vente Peugeot d’Antibes et Cagnes-sur-Mer avant d'être muté à la tête de la succursale Peugeot de Mulhouse, où il restera deux années. Chez PSA Retail en 2015, il prend la direction des succursales des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles de la région parisienne. Puis, en mars 2017, il devient directeur ventes et développement réseau de Citroën en Inde avec la responsabilité de mettre en place tout l’écosystème commercial nécessaire au lancement de la marque dans ce pays. Depuis mai 2021, Joël Verany était directeur de la performance commerciale et marketing au sein de Stellantis Inde, plus particulièrement pour les marques Citroën et Jeep.



