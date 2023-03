Dugardin devient distributeur Seres D'ici à fin septembre 2022, le groupe de distribution automobile Dugardin inaugurera deux concessions de la marque chinoise Seres dans la région des Hauts-de-France, à Villeneuve-d'Ascq et Saint-Omer. Le distributeur nordiste prévoit entre une et trois ouvertures supplémentaires en 2023.

Justine Pérou Par

Voir les photos Selon Philippe Dugardin, « Seres répond aux attentes d'un marché en transition. Nos clients pourront ainsi acquérir une électrique à un tarif abordable ». DR

Douze semble être le numéro fétiche du groupe Dugardin pour cette année 2022. Le distributeur automobile nordiste a en effet ajouté une douzième marque à son portefeuille, laquelle vient étoffer son réseau de douze sites sur l’ensemble de la région des Hauts-de-France. Il s’agit de Seres, la marque sino-américaine de Dongfeng importée en exclusivité en France, Andorre et à Monaco par SN Diffusion et concentrée autour du SUV 100 % électrique Seres 3. Le déploiement du néo-constructeur est programmé dans un premier temps sur les sites de Villeneuve-d’Ascq (59) et de Saint-Omer (62) dirigés par Isabelle Baillieu, qui profitera d'une équipe de commerciaux dédiés. Les inaugurations des concessions sont prévues d’ici à fin septembre 2022.

Dugardin compte ouvrir plusieurs sites Seres en 2023

« Tout est prêt, les véhicules sont là, il n’y a pas de problème d’approvisionnement. Nous attendons simplement les enseignes ! » confirme Philippe Dugardin, président du groupe éponyme. Et d’ajouter : « Dans notre portefeuille, certains constructeurs ont décidé de fermer les commandes, comme Ford pour les Fiesta et Focus, ce qui engendre des trous dans la raquette. Il y a en outre actuellement une inflation quasi généralisée des prix des modèles qui n'est pas simple à gérer. Donc travailler avec la marque Seres était une opportunité qu’il ne fallait pas rater du fait de prix très agressifs et compétitifs et d’absence de difficultés d’approvisionnement. »



Philippe Dugardin ne s’est pas vraiment fixé d’objectifs chiffrés, car l’heure est à la découverte de la marque, surtout dans le contexte de crise actuel. Mais il est persuadé de relever haut la main ce nouveau défi avec cette firme qui sait se positionner sur « le créneau du véhicule populaire ». « Nous participerons à la stratégie de conquête du constructeur en apportant notre savoir-faire, nos outils et nos services, qui ont fait leurs preuves avec d’autres marques », souligne-t-il. Selon ses souhaits, le groupe Dugardin compte déployer d’autres sites de la marque Seres en France courant 2023, soit une à trois ouvertures supplémentaires.



Dans notre Top 100 des groupes de distribution 2021, le groupe Dugardin se place au 83e rang avec un chiffre d’affaires de 157,6 millions d’euros (+ 12,7 % vs 2020), grâce notamment à la vente de 5 221 VN et 2 600 VO.