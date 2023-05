Electrique. ACC inaugure en grande pompe la première gigafactory de batteries française Ce mardi 30 mai marquera un tournant dans l’histoire de l’industrie automobile française. Automotive Cells Company (ACC) inaugure à Douvrin (Pas-de-Calais) la première gigafactory de batteries hexagonale, en présence de cinq ministres, mais aussi des patrons de Stellantis, Mercedes et TotalEnergies.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos L'usine d'ACC, première gigafactory française, s'inscrit dans la Vallée de la batterie du Nord de la France. ACC

C’est un événement historique pour l’industrie automobile française. Ce mardi 30 mai 2023, Automotive Cells Company (ACC) inaugure à Douvrin (Pas-de-Calais) la première gigafactory de batteries française. S’étalant sur 34 hectares et employant pour l’instant 600 employés, cette usine vise une capacité de production initiale de 13 GWh. D’ici à 2030, 2 000 employés permettront de porter sa capacité à 40 GWh, soit assez pour fournir 800 000 batteries par an à des voitures électriques.

Alors que le président de la République Emmanuel Macron a exprimé le souhait que l’Hexagone soit en mesure de produire 2 millions de véhicules électrifiés sur son sol d’ici à 2030, l’inauguration de la gigafactory ACC symbolise le virage pris par l’industrie automobile, tant tricolore que mondiale. C’est ce qui explique l’ampleur de l’événement, sachant qu’ACC a reçu d’importantes subventions publiques françaises et européennes, dans le cadre de France 2030 et d’un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC).

L’inauguration se fera ainsi en présence de trois ministres français - Bruno Le Maire (Economie, Finances et Souveraineté industrielle), Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique) et Roland Lescure (Industrie) - d’un ministre allemand - Volker Wissing (Numérique et Transports) - et d’un ministre italien - Adolfo Urso. Bien évidemment, Yann Vincent, directeur général d’ACC, sera également présent aux côtés des dirigeants des trois actionnaires (à 33,3 % chacun) de la coentreprise : Carlos Tavares (Stellantis), Ola Källenius (Mercedes-Benz) et Patrick Pouyanné (TotalEnergies).

Deux autres usines en Allemagne et en Italie

ACC a été créée en 2020 par PSA (devenue Stellantis) et TotalEnergies via sa filiale Saft, qui fournit la technologie. Alors que Renault a refusé de rejoindre le projet, préférant s’associer à Envision AESC et Verkor qui doivent également ouvrir chacun une gigafactory en France, les deux partenaires initiaux ont été rejoints par Mercedes-Benz en 2021.

Outre son centre de R&D à Bruges (Gironde) et sa ligne pilote de Nersac (Charente), ACC doit également construire deux autres usines de batteries, l’une à Kaiserslautern (Allemagne), l’autre à Termoli (Italie). Chacune d’entre elles disposera, comme à Douvrin, d’une capacité de 40 GWh.

Dans l’écosystème de la « Vallée des batteries »

Quant à cette première gigafactory française, celle-ci s’insère dans la « Vallée des batteries », qui s’étale de Dunkerque à Douai, dans une région des Hauts-de-France à la riche histoire industrielle. Après l’ouverture de l’usine ACC en 2023, trois autres gigafactories sont en effet attendues dans la région.

Celle construite par l’entreprise sino-japonaise Envision AESC doit être opérationnelle à Douai en 2024 avec 9 GWh dans un premier temps. D’ici à 2030, sa capacité devrait atteindre 24 GWh. En 2025, ce sera au tour de Verkor à Dunkerque de fournir au groupe Renault, qui en détient 20 % du capital, 12 GWh de batteries par an. Enfin, le taïwanais ProLogium a également confirmé récemment l’implantation d’une quatrième usine de batterie à Dunkerque, sans préciser de date de mise en production prévisionnelle.