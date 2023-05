Électrique. Un nouveau projet d’usine de batteries va voir le jour à Dunkerque Les Hauts-de-France pourraient accueillir une quatrième usine de batteries électriques. Le groupe taïwanais ProLogium, spécialisé dans la technologie très attendue des batteries solides, aurait en effet choisi Dunkerque pour implanter sa toute première gigafactory en Europe.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Spécialisée dans la production de batteries solides, la société ProLogium espère à terme atteindre une capacité de production permettant d'équiper en batteries entre 500 000 et 750 000 véhicules électriques par an. ProLogium

Selon la Commission nationale du débat public (CNDP), la société taïwanaise ProLogium envisagerait de construire deux sites « de production massive de batteries électriques solides sur le grand port maritime de Dunkerque ». Ce projet de gigafactory représenterait un investissement de plus de 5,2 milliards d'euros et permettrait à terme la création de plus de 3 000 emplois.

Avec cette première usine européenne de cellules de batteries, ProLogium vise une capacité de production susceptible « d'équiper 500 000 à 750 000 véhicules électriques par an ». À en croire Les Échos, le président de la République, Emmanuel Macron, aurait ainsi prévu de se rendre à Dunkerque ce vendredi 12 mai afin d'en faire l’annonce officielle dans le cadre du sommet « Choose France ».

La « vallée de la batterie » accueille sa quatrième gigafactory

Souvent considérée comme la Silicon Valley de la batterie, la région Hauts-de-France serait donc sur le point d'accueillir un quatrième projet de gigafactory. La première à ouvrir ses portes sera l’usine de batteries pour voitures électriques d’ACC (Automotive Cells Company), qui devrait voir le jour dans les prochains mois à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. Implantée dans le bassin minier, cette première gigafactory, appartenant au joint-venture de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz, permettra d’équiper en batteries les futures Peugeot e-3008 produites en France.

L’usine d’ACC sera suivie par celle du groupe sino-japonais AESC-Envision. Ce complexe industriel, qui sera basé à Douai, produira des batteries pour les véhicules électriques de Renault à partir de début 2025. Enfin, la start-up grenobloise Verkor prévoit d’implanter à Dunkerque une gigafactory qui fabriquera elle aussi majoritairement des batteries pour la marque au losange à compter de mi-2025.

ProLogium, futur leader de la technologie des batteries solides

Encore peu connue en Europe, la société taïwanaise ProLogium envisage donc de construire sa toute première gigafactory européenne. Sa décision intervient quelques mois après la signature d'un partenariat avec ACC visant à accélérer le développement des batteries solides pour les voitures électriques. Cette technologie très attendue devrait ainsi pallier certaines limites des batteries lithium-ion actuelles puisqu’elle permettrait d’offrir plus d'autonomie, plus de sécurité, plus de longévité et un temps de charge plus rapide.

« La raison d’être d’ACC est de développer et de produire des cellules et des modules de batterie pour les véhicules électriques en mettant l’accent sur la sécurité, la performance et la compétitivité, tout en assurant le plus haut niveau de qualité et la plus faible empreinte carbone. En tant que partenaire privilégié, ProLogium aidera ACC à fournir des batteries pour véhicules électriques dotées d’une technologie avancée. Il nous aidera à établir une chaîne d’approvisionnement adéquate pour permettre une expérience de conduite plus agréable et plus sûre » déclarait Yann Vincent, directeur général d’ACC, lors de la signature du partenariat en octobre 2022.