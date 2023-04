Electrique. Verkor fournira 12 GWh par an de batteries made in France au groupe Renault Le groupe Renault a sécurisé un partenariat de long terme avec Verkor, dont il est actionnaire, pour utiliser 12 GWh de batteries « made in France » tous les ans sur ses futurs modèles électriques haut de gamme. Le futur crossover GT électrique d’Alpine sera le premier à en bénéficier dès 2025.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Les premières batteries Verkor fabriquées à Dunkerque seront utilisées par le groupe Renault pour le futur crossover GT Alpine à partir de 2025. Renault

Le groupe Renault et Verkor annoncent avoir scellé un accord commercial de long terme portant sur la fourniture annuelle de 12 GWh de batteries pour voitures électriques. À partir de 2025, la gigafactory Verkor de Dunkerque livrera ainsi le constructeur, qui possède 20 % du capital de la start-up, pour ses modèles des « segments supérieurs ». Le premier à en profiter sera le crossover GT électrique du segment C, qu’Alpine fabriquera à Dieppe (Seine-Maritime).

Depuis que Renault est entré au capital de Verkor en 2021, les deux partenaires annoncent avoir « validé la qualité technique du produit, sa compétitivité économique et son processus d’industrialisation, du Verkor Innovation Centre à Grenoble (VIC) jusqu’à la construction de la Gigafactory Verkor ».

Sécuriser les approvisionnements en batteries

Benoît Lemaignan, cofondateur et président du directoire de Verkor, salue « la confiance » que le groupe Renault lui a « accordée depuis le début » et qui est « désormais matérialisée par ce partenariat de long terme ». Selon lui, il s’agit d’une « preuve supplémentaire de l’attractivité et de la crédibilité de notre projet, au moment où nous levons les fonds nécessaires à la construction de notre Gigafactory de Dunkerque ».

Pour François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques du groupe Renault, « ce partenariat permet de sécuriser un approvisionnement de long terme en batteries électriques et d’assurer une traçabilité renforcée des éléments qui les composent. Il s’inscrit dans l’ambition du groupe, et de sa future entité Ampere dédiée à l’électrique et au software, de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur électrique. Renault Group continue ainsi de développer en France au cœur de l’Europe un écosystème électrique robuste de centres de technologies, d’usines de véhicules, moteurs et batteries ».

Notons que, pour ses plus petits modèles comme les futures R4 et R5, le Losange entend également s’appuyer sur une autre gigafactory, celle d’Envision AESC, dont l’implantation est en cours à Douai (Nord), au cœur du pôle ElectriCity.