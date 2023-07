Emeutes. Mobilians dresse un premier bilan des dégâts pour les commerçants de la filière auto Mobilians a sondé les commerçants de la filière automobile pour évaluer l’impact des cinq premières nuits d’émeutes urbaines sur leur activité. Parmi les répondants, 7,5 % déclarent avoir subi des dégâts et 35 % – surtout des concessionnaires – disent n'avoir pas pu ouvrir leurs portes aux clients.

Voir les photos Ivan Segal, directeur commercial de Renault France, s'est notamment rendu à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) avec Grégoire Dasse, directeur de la performance réseau, pour soutenir Gilles et Michel Rousseau, propriétaires d'une concession incendiée lors des émeutes. Grégoire Dasse - LinkedIn

À la suite des émeutes ayant enflammé de nombreuses villes françaises, Mobilians a effectué une enquête auprès de plus de 800 entreprises pour dresser un premier état des lieux des impacts sur les commerçants de la filière automobile. Après cinq nuits de troubles, 7,5 % des répondants déclarent avoir subi des dégâts, principalement des dégâts matériels (60 %) et des incendies (52 %), mais aussi des vols (34 %) et des pillages (18 %). Parmi les commerçants touchés, 35 % se sont retrouvés dans l’incapacité d’ouvrir leurs portes à la clientèle dans des conditions habituelles.

Dans un note, Xavier Horent, délégué général du syndicat patronal, indique que « les sites les plus ciblés sont les concessions auto et moto ». Mais il précise que les troubles ont eu « un impact non négligeable pour les centres-autos installés dans des zones commerciales périurbaines ». Certains agents de marque, réparateurs indépendants, centres de contrôle technique, loueurs ou auto-écoles ont également subi des dommages, surtout ceux situés « en zones à risques » ou dans des « zones de passage des cortèges ». Quoi qu’il en soit, les commerces les plus touchés sont principalement implantés dans les grandes métropoles.

Soutien aux commerces sinistrés

Dans un souci d’accompagnement des commerçants de la filière représentés par Mobilians, Xavier Horent rappelle que « les entreprises et travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés en raison des émeutes survenues depuis le 27 juin 2023 peuvent bénéficier de mesures d’accompagnement ». Ils peuvent en effet demander à l’Urssaf un délai pour payer leurs cotisations patronales ou une adaptation de leur échéancier depuis leur espace en ligne. En attendant, Xavier Horent affirme que Mobilians soutiendra « toute entreprise de la profession qui aurait été victime de ces actes totalement irresponsables ».

Plusieurs constructeurs soutiennent également les membres de leur réseau ayant été touchés. C’est le cas par exemple de Renault, puisque « au moins trois affaires » ont brûlé, selon Ivan Segal, directeur commercial pour la France. Ce dernier s’est ainsi déplacé à Osny (Val-d’Oise) mardi 4 juillet pour voir comment épauler le groupe Rousseau après l’incendie de la concession Renault-Dacia de Cergy-Pontoise. De même, des cagnottes ont été lancées pour aider les gérants de petites affaires, comme le garage Citroën de Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne) géré par Jean Duporte, qui a perdu une trentaine de voitures.