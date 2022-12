Emil Frey encore à l'offensive dans le Sud avec Renault et Dacia Le groupe de distribution Emil Frey a acté le 4 janvier 2022 le rachat des concessions Renault-Dacia des groupes Partouche et Michel Durand, situées respectivement à Istres et à Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône.

Emil Frey France a officialisé le 4 janvier 2022 le rachat de la concession Renault-Dacia d’Istres du groupe Partouche (société istréenne de diffusion automobile), incluant l’agence de Martigues, ainsi que celle de Salon-de-Provence (Sapas), appartenant au groupe Durand (GMD). Ces deux opérations avaient été notifiées sur le site de l'Autorité de la concurrence en fin d'année 2021. Déjà présent dans les Bouches-du-Rhône avec les deux marques, le premier opérateur hexagonal augmente son volume de vente de 2 500 véhicules neufs et de 900 véhicules d’occasion (à particuliers).



« Ces acquisitions s’effectuent dans le cadre de la stratégie réseau du groupe visant à mettre en place, pour chaque marque, des plaques parfaitement structurées et cohérentes géographiquement », indique Emil Frey. La plaque Renault Provence du groupe s’étend autour de l’étang de Berre (Aix-en-Provence-Pertuis, Marignane-Vitrolles, Salon-de-Provence et Istres-Martigues). L'opérateur est également implanté dans le département avec Peugeot, BMW et Mini.



