Emil Frey envisage de racheter un site Renault-Dacia au groupe GMD Le premier groupe de distribution hexagonal, Emil Frey, s'est positionné pour acquérir l'affaire Renault et Dacia de Salon-de-Provence appartenant au groupe Michel Durand (GMD).

Le site de l’Autorité de la concurrence rapporte que le groupe Emil Frey France « envisage de prendre le contrôle exclusif de la société Sapas, concessionnaire Renault et Dacia, située à Salon-de-Provence ». Ce point de vente Renault et Dacia appartient au groupe GMD, créé et présidé par Michel Durand. En 2020, il a affiché un chiffre d’affaires de 45,2 millions d’euros.

L’entité familiale représente également les panneaux Renault et Dacia à Alès, via l’entité Auto-Christol. À Aix-en-Provence, elle distribue les marques Fiat, Alfa Romeo, Abarth et Maserati. Ces dernières affaires n’ont pas été mentionnées dans l’opération par l’Autorité de la concurrence. En 2020, le groupe GMD a enregistré un CA de 105 millions d’euros après avoir commercialisé 3 468 véhicules neufs et 2 883 occasions, dont 1 471 à des particuliers.



Renforcement avec Renault-Dacia dans les Bouches-du-Rhône

Emil Frey France va donc se renforcer avec les marques Renault et Dacia, dont il est de loin le plus gros distributeur en France (40 101 unités écoulées en 2020). Dans les Bouches-du-Rhône, il distribue déjà la marque au losange à Marseille (deux sites) ainsi qu’à Aix-en-Provence. Il est également implanté dans le département avec Peugeot, BMW et Mini.



