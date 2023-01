EnchèresVO propose un outil de chiffrage des frais de remise en état Le spécialiste de la revente de voitures d'occasion EnchèresVO (ex-Toulouse Enchères) a développé une application à destination de ses clients professionnels qui permet de chiffrer les frais de remise en état des véhicules.

Voir les photos Depuis le site internet d'EnchèresVO, les professionnels peuvent accéder à un outil de chiffrage des frais de remise en état

Le spécialiste des enchères et du remarketing a développé en interne une application qui offre un ensemble de services adaptés aux besoins des concessionnaires et des professionnels de la voiture d’occasion. Celle-ci propose notamment un module d’évaluation et de chiffrage des frais de remise en état lors de la reprise des véhicules. Cette application mobile est accessible depuis le site internet du groupe.

900 lignes de dommages

« Notre ambition est de répondre à une demande grandissante de la part de nos clients et partenaires en les faisant bénéficier de notre expertise sur une évaluation efficace, simple et intuitive des frais de remise en état de véhicules d’occasion » explique Guillaume Arnauné, commissaire-priseur et dirigeant d’EnchèresVO. Le service développé par la société repose sur « une base de critères d’évaluation complète tenant compte d’une segmentation par modèles et intégrant 900 lignes de dommages (carrosserie, mécanique, intérieur, accessoires) classés selon quatre critères de sévérité ». L’outil propose également une prise de vue intégrée permettant de charger automatiquement les photos d’un véhicule, ainsi qu’une analyse avec reporting complet. « Cela permet à nos clients de se faire une idée précise de l’ensemble de leur activité de reprise et revente aux enchères », conclut Guillaume Arnauné.