Entretien auto : la crise a accéléré le rendez-vous en ligne Selon une étude du comparateur en ligne Vroomly, les automobilistes français utilisent de plus en plus Internet pour préparer leur entretien automobile. Une digitalisation des habitudes survenue avec l'épidémie de Covid-19. Voici tous les chiffres.

Par Justine Pérou

Voir les photos Dans son étude, Vroomly estime "qu'un garage qui n'est pas présent en ligne est un garage invisible"

Un Français sur deux aurait déjà renoncé à se rendre chez un professionnel automobile faute d’informations en ligne. Ce qui peut se traduire par "un garage qui n’est pas présent en ligne est un garage invisible", met ainsi en valeur Vroomly dans sa dernière étude*, portant sur les nouveaux comportements des automobilistes en France concernant l’entretien automobile.

Un pro de l'auto doit être présent sur le Web

En effet, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a franchement accéléré les habitudes de consommation des Français. Les poussant ainsi à utiliser davantage Internet dans le cadre de la préparation de prestations en atelier, soit 56 % pour les 18 ans et plus ou 65 % pour les 18-49 ans. Les sondés consultent même en moyenne 2,45 sites en ligne dans ce processus.



Leur volonté la plus forte est de connaître le prix avant de se rendre chez le garagiste (59 %), loin devant se renseigner sur une prestation particulière (41 %) ou sur les coordonnées du site (29 %). « Être présent sur un seul site ne suffit plus. Il faut multiplier les canaux pour être visible comme sur Facebook, Google My Business, les plateformes de réservation en ligne, site internet, etc », est-il précisé dans le rapport. Mais Benoît Yèche, responsable marketing de Vroomly insiste :

« Pour les garages indépendants, Internet leur offre une manière inattendue de se démarquer, et de tirer leur épingle du jeu. Et pour les enseignes, cela montre que la gestion de sa e-reputation est aussi importante que les campagnes de notoriété offline classique ! »

La prise de rendez-vous et le devis en ligne sont primordiaux

Autre point à souligner dans l’étude, la prise de rendez-vous en ligne est attendue, souhaitée et utilisée. De plus en plus d'automobilistes prennent rendez-vous chez leur garagiste directement en ligne, soit 12 %. Ce chiffre était anecdotique il y a cinq ans : 4 %. Cette habitude est doublement supérieure en Ile-de-France où les interrogés sont 24 %.



Aussi, le devis en ligne demeure une fonction très importante dans la préparation d’un rendez-vous chez le garagiste. Ils sont 73 % à le penser et 88 % de femmes à souhaiter en obtenir un avant de se rendre en atelier. Il s’agit de la 3e fonctionnalité demandée après les immanquables infos pratiques et la liste des prestations proposées. Rappelons qu'en temps de crise, les Français veulent anticiper leur budget consacré à leur voiture, lequel est le deuxième plus poste de dépenses du foyer.

« Il y a un décalage fort entre les attentes des automobilistes, qui veulent avoir un devis (comme ils peuvent le faire dans de nombreuses verticales : vol, hôtel, assurance), et l’offre des garages indépendants (qui n'ont pas les moyens de créer leur propre calculateur de devis) et les enseignes (dont le calculateur de devis est encore limitée aux prestations très courantes) ».

Surveillez sa e-reputation

Avec ce focus sur la digitalisation des garages, Vroomly estime que travailler sa visibilité sur Internet ou sa e-reputation est devenu indispensable, surtout que 75 % des sondés pensent que les notes et avis sont importants pour eux, voire décisifs. « Les baromètres de confiance ont changé. Les automobilistes accordent beaucoup d’importance à la présence en ligne et aux avis d’un commerce. Surveillez votre note, répondez aux commentaires, et incitez vos clients à laisser un avis », conseille le comparateur.



Si l’étude est disponible pour les professionnels du secteur sur le site de Vroomly, un webinar intitulé « Comment booster sa visibilité en ligne » est organisé le mardi 23 mars 2021.



*Etude réalisée par Vroomly et Poll & Roll en février 2021 auprès de 1 000 automobilistes.