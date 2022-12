Equip Auto 2022. Les trente innovations en lice pour les Grands Prix À un mois de l'ouverture du Salon Equip Auto 2022, le jury des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile, dont fait partie L'argus, dévoile les trente innovations retenues pour la phase finale du concours.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Les lauréats des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile seront dévoilés le 10 octobre 2022 DR

Alors que le Salon Equip Auto s’apprête à effectuer son grand retour du 18 au 22 octobre 2022 à Paris Expo porte de Versailles, le jury des Grands Prix internationaux de l’innovation automobile, dont fait partie L’argus, a sélectionné les produits finalistes parmi les 107 candidatures répertoriées dans sept catégories.

Les 96 journalistes en provenance de 18 pays ont ainsi retenu 30 innovations, qui seront soumises à un second vote. Les lauréats seront ensuite dévoilés le 10 octobre, tandis que la remise des prix aura lieu à l’occasion de la soirée de gala d’Equip Auto, programmée mercredi 19 octobre.



Les 30 innovations présélectionnées sont les suivantes :



Carrosserie et peinture

Anest Iwata, pistolet WS400 LS400 Série 2

Italcan, cabine Spirit

Restor FX, reconditionnement de vernis sans peinture

Telwin, batterie Puller



Développement durable et économie circulaire

Accor Lubrifiants, Ecobox 5L

Brembo (bientôt dévoilé)

SKF France, roulement imprimé en 3D

Technifap, FCM 5000



Équipements de première monte et pneumatiques

Aisin Europe SA, eAxle

NTN Europe, SNR, butée de suspension éco-responsable

One-Too, Moment Alpha By One-Too, clé dynamométrique WiFi couple et angle

Predictivedatascience, prédicteur personnalisé de la qualité de la sécurité des voitures



Lubrifiants, produits d'entretien, lavage et aires de service

360 Wash France, robot 360 Wash

Karcher, Puzzi 9/1 Bp Pack

Mecacyl INT-Rima Persyn, machine de distribution de vrac produits d’entretien écologique

Xenum NV/SA, ADMAX AdBlue® Additif



Outillage et équipement de garage

Autel France, ADAS IA900WA

Capelec, Cap3070

Flexfuel Energy Development, HyCarbon Connect

Hella, Mega Macs X + Module MT-HV

Mahle Aftermarket, Tech Pro E-Scan function

VBSA, Terminator 2



Pièces, équipements et composants pour l'après-vente

Brembo, Beyond EV Kit

Carmoov Energy, kit RSE

Flexfuel Energy Development, boîtier intelligent de conversion éthanol

Osram Lighting, Night Breaker H7-Led



Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

DAF Conseil, Reparelec

Locomotive, plate-forme de gestion des interactions clients avec intelligence artificielle

Robert Bosch, Secure Diagnostic Access

Tchek, Alto AI