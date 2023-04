Euromaster confirme ses ambitions pour 2021 En cette période de crise sanitaire difficile, le réseau Euromaster France, filiale du groupe Michelin, estime tout de même un retour aux affaires en 2021, lequel sera équivalent au chiffre d'affaires de 2019, et prévoit de recruter environ 400 personnes.

Malgré une forte mobilisation et capacité d’adaptation des équipes, l’année 2020 a été évidemment difficile pour le réseau Euromaster. L’enseigne filiale à 100 % du groupe Michelin, spécialiste de l’entretien et du pneumatique, a vu son chiffre d’affaires baisser de 10 % au total, avec plus ou moins de contrastes : l’activité véhicule léger a, par exemple, chuté de

18 %, quant à celle du poids lourd et du véhicule industriel, elle n’a reculé « que » de

9 %. Aussi l’écart a été sensible du côté des régions, avec l’Ile-de-France, tributaire du tourisme, qui a enregistré 10 points de baisse en plus par rapport aux autres territoires.

Euromaster a compté sur une trésorerie positive

Rappelons les chiffres clés d’Euromaster : 500 millions d’euros de chiffre d'affaires générés hors franchise (200 millions d’euros CA franchise), 400 centres de services dont

137 franchisés (45 % VL), 800 ateliers mobiles, 100 000 clients professionnels et plus

d’1 million de clients particuliers, 3 millions de pneus vendus chaque année et environ

150 000 vidanges / révisions effectuées par an. Selon Marc Frustié, directeur général d’Euromaster France, l’enseigne a clôturé l’année 2020 avec une trésorerie positive, notamment soutenue par des désinvestissements et une bonne gestion de l’ensemble des stocks, et également par la revente de centres. Il n’y a eu néanmoins pas de fermeture de centre, une quinzaine au contraire a rejoint les rangs de la franchise.

Euromaster recrute 400 salariés

D’ailleurs le recrutement et l’emploi sont deux des principaux axes de la stratégie d’entreprise du groupe, qui reste inchangée, voire renforcée, Covid ou pas. « Même en cette période difficile, Euromaster recrute fort et promeut l’ascenseur social », a affirmé le patron. Ce dernier compte engager plus de 400 collaborateurs dans toute la France en 2021 (hors franchise), le technicien-monteur étant le poste à pourvoir en priorité. « Nous recrutons sans diplôme et nous formons. Nous consacrons 3 % de la masse salariale à la formation chaque année », ajoute Marc Frustié. Côté franchise, l’enseigne souhaite aussi développer son maillage et veut ouvrir une centaine de centres franchisés supplémentaires, cette fois-ci, d’ici à cinq ans avec une activité principale davantage tournée vers le véhicule léger.

Digitaliser le réseau

Si « Euromaster a projeté en 2021 un retour à la performance de 2019 », et outre le fait de densifier le réseau, les priorités seront aussi surtout de le simplifier et de le digitaliser. Euromaster a lancé la digitalisation de ses opérations au VI avec son nouvel outil d’exploitation “Salix“, qui via une tablette, permet notamment aux techniciens de fluidifier la gestion des dossiers au quotidien dans deux des huit grandes régions du réseau. Les six autres seront équipées au cours de l’année 2021.

Aussi, un entretien préventif du nom de MasterCar a été commercialisé pour les gestionnaires de parcs VL, tout comme un service de mensualisation des dépenses d’entretien Master EasyLiss. Puis, une solution de financement pour des besoins ponctuels : il s’agit d’une offre de LOA sur tous les types de pneus et toutes les marques créées à destination des pros pour éviter des défauts de trésorerie lors des achats. Les particuliers pourraient se voir proposer une offre similaire dans les prochains mois.



