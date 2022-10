Faurecia ferme son usine alsacienne qui fournit Stellantis en sièges Le site industriel de l'équipementier automobile Faurecia, situé à Pulversheim en Alsace (137 salariés), va fermer ses portes fin 2022. L'activité portant sur la fabrication de sièges de voiture pour Stellantis à Mulhouse devrait être relocalisée dans une autre usine près de Montbéliard (Doubs).

Par Justine Pérou

Voir les photos L'équipementier automobile Faurecia va fermer son usine de sièges de Pulversheim (Haut-Rhin)

Initialement prévue dans quelques années, la fermeture de l’usine Faurecia Sielest de Pulversheim (Haut-Rhin) est finalement imminente. Selon l’AFP, après un CSE extraordinaire qui s'est tenu le 6 juillet 2022, la direction de l’équipementier automobile a annoncé aux quelque 137 salariés et 35 intérimaires que l'établissement industriel fabriquant des sièges de voiture pour le site voisin Stellantis de Mulhouse allait définitivement fermer ses portes en décembre 2022. La raison invoquée serait d'ordre économique sur fond de « problème de compétitivité ». Olivier Delacourt, secrétaire général de la CFDT Métallurgie Alsace, assure que « l’entreprise veut rendre effectif ce projet au plus tard le 8 novembre prochain » et que la priorité sera donnée à « la négociation de mesures d’accompagnement dignes ».

172 emplois menacés à Faurecia Pulversheim

En effet, 137 salariés permanents et 35 intérimaires sont concernés par cette annonce et pourraient perdre leur poste, puisque Faurecia a décidé de délocaliser la production dans sa nouvelle usine. Située à Étupes, près de Montbéliard (Doubs), à une soixantaine de kilomètres de Mulhouse, elle regroupera les productions de sièges de Faurecia dans l'est de la France, dont celles dévolues à l'usine Stellantis de Sochaux. Les travaux y sont bientôt achevés. Olivier Delacourt a déclaré que « des reclassements ser[aie]nt proposés là-bas, comme d'ailleurs dans toute la France ». Mais celui-ci « doute » cependant que les salariés acceptent « de faire 150 km aller-retour chaque jour, au prix de l'essence et aux conditions proposées ». Plusieurs réunions entre les représentants du personnel et la direction sont prévues pour définir ces mesures d’accompagnement.

Faurecia cherche déjà un repreneur

De son côté, l'équipementier automobile français, qui a changé de nom pour devenir Forvia, a assuré que « l'amélioration de la compétitivité de [nos] sites passe aujourd'hui par des regroupements de production sur un lieu. C'est la situation que rencontre cette usine. Nous avons besoin de massifier la fabrication des sièges ». L'industriel a confirmé que les salariés se verraient proposer leur réaffectation dans la nouvelle usine montbéliardaise.



Le secrétaire général de la CFDT confirme qu’il n'y aura pas de retour en arrière possible, des lignes de production étant déjà installées dans le Doubs. Une annonce publiée sur Internet indique par ailleurs que Faurecia recherche déjà un repreneur pour l'usine de Pulversheim.



Notons que le site de Pulversheim avait ouvert en 2001 pour fournir l'usine PSA de Mulhouse, située à seulement 15 km. Dans ses premières années, il comptait jusqu'à 750 salariés avant d’être peu à peu fragilisé, notamment par la perte du contrat de la Citroën C4 de PSA Mulhouse au profit de son concurrent américain Johnson Controls. Ce dernier avait spécialement ouvert en 2008 une usine dédiée en Allemagne (Neuenburg-am-Rhein) à proximité de Mulhouse. Huit ans plus tard, le site allemand fermait puisque l’usine Faurecia en Alsace lui avait repris des marchés à la faveur d'un accord de compétitivité. En 2019, 220 000 sièges de voiture y ont été produits.

Étiquettes